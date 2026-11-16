La emotiva historia detrás de la "Fiesta de los egresados de Neo", una propuesta que celebra la vida prematura

Cada 17 de noviembre se conmemora el Día Mundial del Niño Prematuro , una fecha que busca visibilizar los desafíos y riesgos asociados a los bebés que nacen antes de las 38 semanas de gestación. Cada año, en el marco de la fecha, el Hospital Rawson realiza distintas actividades, y este año no será la excepción. Charlas, encuentros y una celebración muy especial denominada “Fiesta de los egresados de Neo”.

El jefe del servicio de Neonatología del Hospital Rawson, Rodolfo Gil, comentó en diálogo con DIARIO DE CUYO que en el marco de la fecha desde el servicio organizan la Semana del Prematuro, con distintas propuestas y actividades que se van desarrollando a lo largo de cada jornada. “Durante toda la semana habrá charlas que se brindan a la comunidad en el hospital, generalmente a los familiares de los bebés que están actualmente internados y las madres, como también a familiares cuidadores” , detalló el profesional.

Los encuentros tendrán como objetivo compartir información sobre los cuidados que debe tener un recién nacido, los signos de alarma durante la gestación, el manejo general de un bebé prematuro, cómo debe ser la nutrición y la higiene durante los primeros meses, entre otros aspectos de importancia.

Las charlas, brindadas por personal de Neo, se realizarán los lunes 16, miércoles 18 y jueves 19 a las 10 horas en el interior del nosocomio, y quien esté interesado en saber más sobre la temática se puede acercar.

El doctor Gil comentó que dentro de las actividades que se realizan en la semana, un evento tradición es la “Fiesta de los egresados de Neo”, un evento con un trasfondo más que emotivo que invita a reflexionar sobre el valor de la vida y el rol que cumplen los profesionales médicos durante los primeros instantes de existencia de una persona, sobre todo en un contexto complejo como el nacimiento prematuro.

El mismo 17 de noviembre, en el servicio de Neonatología, se reunirán una vez más los médicos que prestan servicios en el área, como también las enfermeras y todo el personal involucrado con los familiares y los ahora niños que hace tiempo pasaron por neo y tuvieron internaciones.

“Es algo muy emotivo, muy lindo. Vuelven las familias con sus bebés que ya no son tan bebés porque tienen tres, cinco u ocho años. Ese día se reencuentra la familia y el bebé con el personal que los atendió”, comenta el jefe del servicio.

La emotividad detrás del encuentro es que porque muchos de esos pacientes que recibieron el alta pasaron largos meses internados en el servicio, con todo lo que ello conlleva para la familia y su entorno. Momentos delicados, de alta tensión, dolor, angustia y la incertidumbre que se vive entre pasillos y las incubadoras quedan atrás durante el encuentro donde se celebra la vida y la salud de los pequeños pacientes.

Gil comenta a modo de anécdota que generalmente a los profesionales les resulta más sencillo identificar a las familias que a los pequeños, que regresan al hospital siendo niños grandes, fuertes y saludables. “Es un reencuentro realmente, es la actividad principal de la semana. La verdad es muy emotivo ver los chicos que estuvieron graves y hoy uno los ve saltar y jugar entre nosotros. Eso nos alegra y nos recuerda porque hacemos lo que hacemos como profesionales”, sostuvo el titular de Neo.

Y concluyó: “Es muy lindo y para los padres es lindo volver al lugar donde su hijo estuvo internado, pero de otra manera, un lugar donde hubo angustia y pesar ahora es un sitio para celebrar. Impulsa mucho las vocaciones de las enfermeras y los profesionales para seguir trabajando”.

El evento, en donde no faltarán los juegos, el color, la alegría y algo para compartir, se llevará a cabo este 17 de noviembre de 10 a 12 horas en el salón de usos múltiples del primer piso del hospital.