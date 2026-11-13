    • 13 de noviembre de 2026 - 22:17

    Por qué despertarse con el botón de "posponer alarma" (Snooze) arruina tu energía todo el día

    Fragmentar los últimos minutos de sueño confunde al reloj biológico y provoca una inercia del sueño que dura horas.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Suena el despertador por la mañana y, de forma casi automática, la mano busca el teléfono para presionar el botón de "posponer 5 o 10 minutos más" repitiendo el ciclo tres o cuatro veces antes de salir de la cama. Aunque creamos que esos minutos extra nos ayudan a descansar mejor, los especialistas en medicina del sueño advierten que fragmentar el despertar es uno de los peores hábitos para el rendimiento cognitivo.

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    El fenómeno de la "inercia del sueño"

    Cuando apagas la alarma y volvés a cerrar los ojos, el cerebro interpreta que comienza un nuevo ciclo de sueño e inicia la liberación de hormonas inductoras del descanso. Al sonar la alarma nuevamente a los 9 minutos, interrumpís abruptamente un ciclo recién iniciado, provocando un estado de aturdimiento mental, pesadez y lentitud cognitiva llamado inercia del sueño, cuyos efectos pueden prolongarse hasta por cuatro horas.

    Estrategias para lograr un despertar limpio y enérgico

    • Una sola alarma real: configurá el despertador exactamente a la hora límite en la que debés levantarte, aprovechando esos 30 minutos previos para dormir de corrido y sin interrupciones.

    • Dejar el teléfono lejos de la cama: ubicar el despertador al otro lado de la habitación te obliga a ponerte de pie físicamente para apagarlo, activando la circulación sanguínea.

    • Luz natural inmediata: abrí las cortinas apenas te levantás. La luz solar detiene en segundos la producción de melatonina y dispara el cortisol matutino saludable.

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