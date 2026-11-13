Por qué despertarse con el botón de "posponer alarma" (Snooze) arruina tu energía todo el día

Suena el despertador por la mañana y, de forma casi automática, la mano busca el teléfono para presionar el botón de "posponer 5 o 10 minutos más" repitiendo el ciclo tres o cuatro veces antes de salir de la cama. Aunque creamos que esos minutos extra nos ayudan a descansar mejor, los especialistas en medicina del sueño advierten que fragmentar el despertar es uno de los peores hábitos para el rendimiento cognitivo.
El fenómeno de la "inercia del sueño"
Cuando apagas la alarma y volvés a cerrar los ojos, el cerebro interpreta que comienza un nuevo ciclo de sueño e inicia la liberación de hormonas inductoras del descanso. Al sonar la alarma nuevamente a los 9 minutos, interrumpís abruptamente un ciclo recién iniciado, provocando un estado de aturdimiento mental, pesadez y lentitud cognitiva llamado inercia del sueño, cuyos efectos pueden prolongarse hasta por cuatro horas.