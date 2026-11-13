Por qué despertarse con el botón de "posponer alarma" (Snooze) arruina tu energía todo el día

Suena el despertador por la mañana y, de forma casi automática, la mano busca el teléfono para presionar el botón de "posponer 5 o 10 minutos más" repitiendo el ciclo tres o cuatro veces antes de salir de la cama. Aunque creamos que esos minutos extra nos ayudan a descansar mejor, los especialistas en medicina del sueño advierten que fragmentar el despertar es uno de los peores hábitos para el rendimiento cognitivo.