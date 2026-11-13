    • 13 de noviembre de 2026 - 20:16

    Por qué la deficiencia de Vitamina D es tan común y cómo tomar sol de forma segura

    Esta prohormona esencial regula la absorción de calcio en los huesos y modula el sistema inmunológico.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    A pesar de vivir en regiones con abundante radiación solar durante gran parte del año, los análisis clínicos de laboratorio revelan que un porcentaje muy alto de la población presenta niveles insuficientes de Vitamina D. El estilo de vida urbano en interiores, el trabajo de oficina y el uso continuo de protectores solares bloquean la síntesis cutánea de este nutriente vital. Aprender a equilibrar la exposición solar segura con la protección dermatológica es fundamental para la salud ósea e inmunitaria.

    Leé además

    por que no deberias guardar los medicamentos en el botiquin del bano

    Por qué no deberías guardar los medicamentos en el botiquín del baño

    Por Redacción Diario de Cuyo
    que revela el color de la orina sobre tu nivel real de hidratacion y salud renal

    Qué revela el color de la orina sobre tu nivel real de hidratación y salud renal

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Más que una vitamina: una hormona multifunción

    La Vitamina D interviene directamente en la fijación del calcio y el fósforo en los huesos, previniendo la osteopenia y la osteoporosis. Además, los receptores de esta vitamina están presentes en células inmunológicas, músculos y tejido cerebral, cumpliendo un rol clave en la prevención de infecciones respiratorias y fatiga muscular.

    Pautas médicas para sintetizar Vitamina D sin dañar la piel

    • Exposición breve y directa: los endocrinólogos y dermatólogos sugieren exponer brazos y piernas al sol durante 10 a 15 minutos diarios, tres o cuatro veces por semana, sin protector solar únicamente en ese lapso corto.

    • Horarios seguros: realizá esta exposición antes de las 10:00 de la mañana o después de las 16:30 de la tarde, evitando las horas pico de radiación ultravioleta intensa.

    • Los vidrios bloquean los rayos UVB: tomar sol detrás de una ventana cerrada no sirve para producir Vitamina D, ya que el cristal filtra los rayos ultravioleta B necesarios para activar la síntesis en la piel.

    • Suplementación bajo análisis: si un análisis de sangre confirma déficit severo, el médico indicará gotas o cápsulas en la dosis exacta necesaria.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    que es el sindrome del cuello de texto y como evitar lesiones cervicales por el celular

    Qué es el síndrome del "cuello de texto" y cómo evitar lesiones cervicales por el celular

    Por Redacción Diario de Cuyo
    la regla del 20-20-20: el ejercicio ocular que frena la fatiga visual por el uso de pantallas

    La regla del 20-20-20: el ejercicio ocular que frena la fatiga visual por el uso de pantallas

    Por Redacción Diario de Cuyo
    que es la microbiota intestinal y como alimentarla para fortalecer tus defensas

    Qué es la microbiota intestinal y cómo alimentarla para fortalecer tus defensas

    Por Redacción Diario de Cuyo
    que es la hipertension de bata blanca y como medirte la presion en casa sin errores

    Qué es la "hipertensión de bata blanca" y cómo medirte la presión en casa sin errores

    Por Redacción Diario de Cuyo