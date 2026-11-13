Por qué la deficiencia de Vitamina D es tan común y cómo tomar sol de forma segura

A pesar de vivir en regiones con abundante radiación solar durante gran parte del año, los análisis clínicos de laboratorio revelan que un porcentaje muy alto de la población presenta niveles insuficientes de Vitamina D. El estilo de vida urbano en interiores, el trabajo de oficina y el uso continuo de protectores solares bloquean la síntesis cutánea de este nutriente vital. Aprender a equilibrar la exposición solar segura con la protección dermatológica es fundamental para la salud ósea e inmunitaria.