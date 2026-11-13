Qué es la "hipertensión de bata blanca" y cómo medirte la presión en casa sin errores

Llegar al consultorio médico, sentarse frente al profesional y ver que el tensiómetro marca valores elevados cuando en la vida cotidiana la presión suele ser normal es un fenómeno sumamente frecuente. Conocido en cardiología como "hipertensión de bata blanca", este pico transitorio se produce por una descarga involuntaria de adrenalina y estrés frente al entorno clínico. Realizar mediciones domiciliarias bajo un protocolo estricto permite diferenciar una reacción emocional de una hipertensión arterial real.