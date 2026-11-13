    • 13 de noviembre de 2026 - 10:39

    Qué es la "hipertensión de bata blanca" y cómo medirte la presión en casa sin errores

    El nerviosismo ante la consulta médica suele alterar los valores arteriales, por lo que el monitoreo domiciliario es clave para un diagnóstico real.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Llegar al consultorio médico, sentarse frente al profesional y ver que el tensiómetro marca valores elevados cuando en la vida cotidiana la presión suele ser normal es un fenómeno sumamente frecuente. Conocido en cardiología como "hipertensión de bata blanca", este pico transitorio se produce por una descarga involuntaria de adrenalina y estrés frente al entorno clínico. Realizar mediciones domiciliarias bajo un protocolo estricto permite diferenciar una reacción emocional de una hipertensión arterial real.

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    Por qué el estrés altera la lectura del tensiómetro

    Ante una situación de alerta o ansiedad, el sistema nervioso simpático libera catecolaminas que estrechan temporalmente los vasos sanguíneos y aceleran la frecuencia cardíaca. Si bien este fenómeno no requiere medicación inmediata en todos los casos, los cardiólogos advierten que quienes lo padecen tienen mayor riesgo de desarrollar hipertensión crónica en el futuro.

    Reglas de oro para una toma de presión arterial exacta

    • Reposo previo obligatorio: sentate tranquilo durante al menos 5 minutos antes de encender el equipo. Evitá medirte apenas subís escaleras o llegás de caminar.

    • Postura corporal: apoyá la espalda en el respaldo de la silla, mantené ambos pies apoyados en el suelo (sin cruzar las piernas) y colocá el brazo apoyado sobre una mesa a la altura del corazón.

    • Sin estimulantes previos: no consumas café, mate, bebidas energizantes ni fumes durante los 30 minutos anteriores a la medición.

    • Vejiga vacía: tener ganas de orinar puede elevar la lectura de la presión sistólica entre 10 y 15 mmHg.

    • Doble registro: realizá dos tomas separadas por un intervalo de 2 minutos y anotá el promedio en un cuaderno para llevarle al médico.

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