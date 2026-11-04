El lado B de las dietas virales: una nutricionista sanjuanina advierte sobre los riesgos de seguir modas alimentarias sin supervisión

Las redes sociales se convirtieron en una fuente habitual de consejos sobre distintos temas, y la alimentación no es ajena a ello. Perfiles vinculados al lifestyle, influencers que siguen dietas y van mostrando su evolución, y promesas sin ningún sustento médico son parte del algoritmo. Sin embargo, detrás de estas tendencias puede haber riesgos que no siempre se tienen en cuenta, desde déficits nutricionales hasta el desarrollo o agravamiento de distintas enfermedades.

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En diálogo con DIARIO DE CUYO, la nutricionista sanjuanina Ana Paola Fernández advirtió sobre las consecuencias de incorporar patrones alimentarios virales sin considerar las necesidades particulares de cada organismo. Muchas de estas propuestas se apoyan en estudios científicos, pero es un error interpretar que se pueden adoptar como una generalidad única.

El foco entonces tiene que estar puesto en no confundir una recomendación que puede resultar beneficiosa para determinado grupo con una fórmula universal. "Muchas veces mencionan que hay estudios que aportan beneficios al seguir ciertas dietas, pero la gente por ahí no sabe que esos estudios están dados en cierto grupo etario, en ciertas condiciones, y los trasladan como si fueran una regla para toda la población", explicó.

Y continuó: "Los riesgos hoy son miles, desde una desnutrición o una malnutrición, porque a veces se ponderan ciertos nutrientes y se quedan en déficit otros".

Entre las consecuencias de seguir dietas tendencias se encuentran posibles desequilibrios que pueden repercutir en la salud y favorecer problemas como hipertensión, diabetes y enfermedades crónicas no transmisibles. También afecciones que actualmente se observan con frecuencia, como hígado graso, inflamaciones y SIBO. Sobre este punto la especialista aclaró que se trata de cuadros multicausales en los que también intervienen otros factores, como el estrés y la calidad de los alimentos que se consumen.

La especialista también señaló que la alimentación puede tener manifestaciones que van más allá del peso corporal y mencionó problemas en la piel, como acné y psoriasis, entre las afecciones que pueden tener una relación con los hábitos alimentarios.

Ayunos, keto y low carb: cuándo pueden convertirse en un riesgo

Entre las tendencias que actualmente circulan con mayor fuerza en redes sociales aparecen el ayuno intermitente y las dietas bajas en carbohidratos, como las low carb (reducción de azúcares) y keto (dieta alta en grasas saludables). Si bien Fernández reconoció que existen beneficios asociados a algunos de estos patrones, remarcó que su incorporación debe analizarse según cada persona y bajo determinadas condiciones.

El problema, según explicó Fernández, aparece cuando estas propuestas se incorporan como un estilo de vida permanente sin supervisión. Una dieta que puede estar indicada para una persona en determinadas circunstancias no necesariamente resulta adecuada para otra.

Por eso, las decisiones sobre alimentación deben contemplar la edad, las condiciones de salud, los objetivos y las necesidades nutricionales individuales, en lugar de reproducir automáticamente lo que se ve en redes sociales.

La presión de las redes y la alimentación de los adolescentes

Otro de los aspectos que preocupa es el impacto que pueden tener los modelos de belleza y las tendencias alimentarias sobre los adolescentes. En una etapa de especial vulnerabilidad, la exposición constante a determinados cuerpos y mensajes sobre la imagen personal puede favorecer conductas alimentarias perjudiciales.

Fernández advirtió que los trastornos alimentarios no siempre se reflejan en una extrema delgadez. Al respecto, explicó: "Muchas veces son chicos o personas con normopeso o incluso puede haber sobrepeso, y hay trastornos alimentarios detrás", explicó. En ese contexto, consideró que el problema no pasa únicamente por seguir a artistas o referentes internacionales, sino por la presión que generan la imagen y la exposición permanente en las redes sociales.

Frente a este escenario, destacó el papel de las familias en la construcción de hábitos saludables. Para la especialista, una de las claves es que los chicos tengan acceso habitual a alimentos reales y variados, pero sin establecer una relación de prohibición o culpa alrededor de determinados productos. "Lejos de prohibir, es decir: 'Probá, comé esto y me decís cómo te sentís'", planteó. La idea es que los adolescentes puedan reconocer cómo responde su cuerpo frente a distintos alimentos, si sienten más energía, si tienen molestias digestivas o si se sienten mejor después de comer.

También recomendó prestar atención al modo en que los adultos hablan de los alimentos, los cuerpos y la alimentación de sus hijos. Evitar las etiquetas y las restricciones rígidas puede contribuir a construir una relación más amable con la comida.

Fernández insistió en que no es necesario adoptar una dieta restrictiva ni seguir la última tendencia de las redes para mejorar la alimentación. La clave está en construir hábitos sostenibles, incorporar alimentos variados y consultar con profesionales antes de realizar cambios importantes en la dieta para no poner en juego la salud por seguir un viral.