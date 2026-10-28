La regla 3-3-3: el método simple que especialistas recomiendan para calmar la ansiedad

Cuando la ansiedad empieza a crecer, la mente suele adelantarse a escenarios futuros y concentrarse en todo lo que podría salir mal. Frente a esos momentos, especialistas destacan una estrategia sencilla conocida como regla 3-3-3 , que busca cortar ese circuito y devolver la atención a lo que está ocurriendo en el presente.

Qué es la "respiración diafragmática" y cómo calma la ansiedad en 3 minutos

Proyectos del CONICET recibieron premio: un software para la epilepsia y una molécula para lesiones medulares

La técnica pertenece al grupo de ejercicios de “grounding” o conexión con el entorno. Según explicó la médica Melissa Young, de Cleveland Clinic, este tipo de herramientas puede ayudar a interrumpir pensamientos ansiosos o abrumadores al cambiar el foco desde la preocupación interna hacia estímulos concretos del ambiente.

La idea no es cumplir los números de manera rígida, sino utilizarlos como una estructura simple para desviar la atención de pensamientos acelerados y llevarla hacia sensaciones concretas del presente .

Mover 3 partes del cuerpo: puede ser girar el cuello, mover los hombros, flexionar los tobillos o abrir y cerrar los dedos, registrando conscientemente cada movimiento.

Escuchar 3 sonidos: prestar atención a tres ruidos que ya estén presentes, como voces, tránsito, un ventilador, música o pájaros.

Mirar 3 cosas: identificar tres objetos cercanos y detenerse en sus detalles, como el color, la forma, la textura o la posición.

Una de las características frecuentes de la ansiedad es la aparición de pensamientos anticipatorios. Frases internas como “¿qué pasa si algo sale mal?” o “¿y si ocurre algo grave?” pueden alimentar una cadena de preocupación que aumenta el malestar físico y mental.

La regla 3-3-3 intenta hacer el camino contrario: en lugar de quedarse atrapado en hipótesis futuras, obliga por unos minutos a registrar información inmediata y verificable. Ver un objeto, escuchar un sonido o sentir un movimiento corporal puede ayudar a recuperar el foco y disminuir momentáneamente la sobrecarga mental.

Según Cleveland Clinic, este tipo de ejercicios de conexión con el presente son habituales en la práctica clínica y pueden resultar útiles frente a pensamientos ansiosos, aunque la evidencia científica específica sobre la regla 3-3-3 todavía es limitada.

Cuándo se puede usar

Una de sus principales ventajas es que no requiere un ambiente especial. Los especialistas señalan que puede probarse ante distintas situaciones cotidianas, por ejemplo:

Durante una reunión estresante.

Antes de una presentación o examen.

Al viajar en transporte público.

Después de una jornada cargada.

Cuando aparecen pensamientos repetitivos.

Al acostarse y tener dificultad para desconectarse.

También puede repetirse más de una vez si la sensación de inquietud continúa. La recomendación es intentar utilizarla al comienzo del episodio de ansiedad, antes de que los pensamientos aumenten demasiado en intensidad.

No reemplaza un tratamiento profesional

Los especialistas remarcan que la regla 3-3-3 es solamente una herramienta puntual dentro de un conjunto más amplio de estrategias para manejar el estrés y la ansiedad. Puede acompañarse con respiración lenta, actividad física, descanso adecuado, técnicas de relajación y prácticas de atención plena.

Cuando la ansiedad se vuelve persistente, resulta difícil de controlar o comienza a afectar el trabajo, los vínculos, el descanso o las actividades cotidianas, la recomendación es consultar con un profesional de la salud. En esos casos pueden ser necesarias estrategias terapéuticas específicas, entre ellas la psicoterapia y, según cada situación, tratamientos médicos.