    • 23 de octubre de 2026 - 19:46

    Por qué deberías caminar 10 minutos justo después de almorzar o cenar

    Un paseo breve a paso liviano reduce los picos de glucosa en sangre y mejora sensiblemente la digestión.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La costumbre tradicional de sentarse en el sillón o recostarse inmediatamente después de una comida copiosa puede resultar placentera, pero no es la mejor opción para la salud metabólica. Diversos estudios en cardiología y endocrinología respaldan la práctica de dar una caminata suave de apenas 10 a 15 minutos tras comer, una intervención mínima que genera beneficios inmediatos en los niveles de azúcar en sangre y en el sistema digestivo.

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    Cómo influye la caminata en el control de la glucosa

    Al ingerir alimentos, los hidratos de carbono se transforman en glucosa que pasa al torrente sanguíneo, estimulando la liberación de insulina. Al ponernos en movimiento, los músculos de las piernas absorben esa glucosa directamente para usarla como energía, sin necesidad de sobrecargar al páncreas con picos masivos de insulina.

    Múltiples beneficios de la caminata postprandial

    • Previene el reflujo gástrico: la posición vertical y el movimiento suave favorecen el vaciado gástrico, evitando que los jugos gástricos suban hacia el esófago.

    • Regula la presión arterial: promueve la circulación sanguínea periférica y reduce el estrés acumulado.

    • Mejora el estado de ánimo: combate la pesadez y el somnolencia posprandial ("la marea alcalina"), manteniendo la energía activa durante la tarde.

    No se trata de hacer ejercicio intenso ni trotar, sino de caminar a un ritmo relajado y pausado, convirtiendo este paseo corto en un pilar accesible de salud preventiva.

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