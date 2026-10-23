Por qué deberías caminar 10 minutos justo después de almorzar o cenar

Un paseo breve a paso liviano reduce los picos de glucosa en sangre y mejora sensiblemente la digestión.

La costumbre tradicional de sentarse en el sillón o recostarse inmediatamente después de una comida copiosa puede resultar placentera, pero no es la mejor opción para la salud metabólica. Diversos estudios en cardiología y endocrinología respaldan la práctica de dar una caminata suave de apenas 10 a 15 minutos tras comer, una intervención mínima que genera beneficios inmediatos en los niveles de azúcar en sangre y en el sistema digestivo.

Cómo influye la caminata en el control de la glucosa Al ingerir alimentos, los hidratos de carbono se transforman en glucosa que pasa al torrente sanguíneo, estimulando la liberación de insulina. Al ponernos en movimiento, los músculos de las piernas absorben esa glucosa directamente para usarla como energía, sin necesidad de sobrecargar al páncreas con picos masivos de insulina.