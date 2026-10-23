Los riesgos de estar sentado más de 6 horas seguidas y cómo prevenirlos

El sedentarismo de oficina altera el metabolismo y aumenta el riesgo cardiovascular, pero las "micro-pausas" activas amortiguan su impacto.

El estilo de vida moderno ha llevado a que la mayor parte de la población pase entre 6 y 10 horas diarias sentada frente a escritorios, mostradores o conduciendo vehículos. El sedentarismo prolongado no es solo la ausencia de ejercicio; es un factor de riesgo independiente para la salud cardiovascular y metabólica. Afortunadamente, no es necesario hacer entrenamientos extenuantes para contrarrestar sus efectos perjudiciales.

El impacto del reposo prolongado en las arterias Cuando permanecemos sentados inmóviles por más de una hora, la circulación sanguínea en las piernas se ralentiza notablemente. Las enzimas encargadas de descomponer los triglicéridos en sangre caen drásticamente y los músculos dejan de absorber glucosa de forma eficiente, lo que promueve la rigidez arterial y la acumulación de grasa abdominal a largo plazo.