Los riesgos de estar sentado más de 6 horas seguidas y cómo prevenirlos

El estilo de vida moderno ha llevado a que la mayor parte de la población pase entre 6 y 10 horas diarias sentada frente a escritorios, mostradores o conduciendo vehículos. El sedentarismo prolongado no es solo la ausencia de ejercicio; es un factor de riesgo independiente para la salud cardiovascular y metabólica. Afortunadamente, no es necesario hacer entrenamientos extenuantes para contrarrestar sus efectos perjudiciales.
El impacto del reposo prolongado en las arterias
Cuando permanecemos sentados inmóviles por más de una hora, la circulación sanguínea en las piernas se ralentiza notablemente. Las enzimas encargadas de descomponer los triglicéridos en sangre caen drásticamente y los músculos dejan de absorber glucosa de forma eficiente, lo que promueve la rigidez arterial y la acumulación de grasa abdominal a largo plazo.
Estrategias para romper el sedentarismo en el trabajo
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Snacks de movimiento: cada 45 o 60 minutos, ponete de pie y caminá durante 2 o 3 minutos para reactivar el bombeo sanguíneo de las pantorrillas.
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Trabajar de pie: si es posible, alterná ratos de trabajo parado o hacé las llamadas telefónicas caminando por la habitación.
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Estiramientos en la silla: realizar elevaciones de talones, extensión de rodillas y rotación de tronco sin moverte del escritorio.
Interrumpir el tiempo sentado de manera constante a lo largo del día es tanto o más importante para la salud que ir una hora al gimnasio al final de la jornada.