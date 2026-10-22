    • 22 de octubre de 2026 - 23:06

    Por qué deberías borrar la memoria caché de WhatsApp hoy mismo

    Un mantenimiento simple libera gigabytes de espacio en el teléfono y acelera el funcionamiento de la aplicación sin perder tus fotos ni chats.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Con el uso diario, las aplicaciones instaladas en el celular acumulan una cantidad enorme de archivos temporales que van ocupando la memoria interna del dispositivo. WhatsApp es una de las herramientas que más espacio consume debido al flujo constante de fotos, audios, stickers y videos que enviamos y recibimos. Realizar una limpieza periódica de la memoria caché es el truco definitivo para recuperar almacenamiento sin correr el riesgo de borrar tus conversaciones ni los archivos multimedia guardados.

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    La memoria caché almacena archivos temporales que la aplicación utiliza para cargar más rápido elementos frecuentes, como fotos de perfil, vistas previas de enlaces o tonos de notificación. Sin embargo, cuando estos datos se acumulan durante meses, pueden ralentizar el sistema operativo, provocar cierres inesperados de la app y dejarte sin espacio para tomar fotos o descargar nuevas aplicaciones.

    Paso a paso para borrar la caché en Android e iOS

    • Abrir los ajustes del teléfono: ingresá a la sección de Ajustes o Configuración de tu celular.

    • Buscar la aplicación: dirígete a Aplicaciones (o Gestión de aplicaciones) y seleccioná WhatsApp.

    • Sección de Almacenamiento: tocá en la opción Almacenamiento y memoria.

    • Borrar caché: presioná el botón "Borrar memoria caché" (atención: jamás selecciones "Borrar datos", ya que eso cerrará tu sesión).

    Realizar este procedimiento una vez al mes mantendrá el dispositivo fluido y evitará el molesto cartel de "Almacenamiento casi lleno".

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