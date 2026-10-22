Por qué deberías borrar la memoria caché de WhatsApp hoy mismo

Con el uso diario, las aplicaciones instaladas en el celular acumulan una cantidad enorme de archivos temporales que van ocupando la memoria interna del dispositivo. WhatsApp es una de las herramientas que más espacio consume debido al flujo constante de fotos, audios, stickers y videos que enviamos y recibimos. Realizar una limpieza periódica de la memoria caché es el truco definitivo para recuperar almacenamiento sin correr el riesgo de borrar tus conversaciones ni los archivos multimedia guardados.