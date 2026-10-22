El truco para escuchar videos de YouTube con la pantalla del celular apagada

YouTube es la plataforma por excelencia para consumir videos, música y pódcasts. Sin embargo, su versión gratuita para celulares tiene una limitación muy molesta: si apagás la pantalla del teléfono o te cambiás a otra aplicación, la reproducción se detiene. Aunque la empresa ofrece la versión Premium para evitar este corte, existe un truco sencillo usando el navegador web que te permite escuchar el audio de cualquier video en segundo plano sin costo alguno.