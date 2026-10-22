El truco para escuchar videos de YouTube con la pantalla del celular apagada

YouTube es la plataforma por excelencia para consumir videos, música y pódcasts. Sin embargo, su versión gratuita para celulares tiene una limitación muy molesta: si apagás la pantalla del teléfono o te cambiás a otra aplicación, la reproducción se detiene. Aunque la empresa ofrece la versión Premium para evitar este corte, existe un truco sencillo usando el navegador web que te permite escuchar el audio de cualquier video en segundo plano sin costo alguno.
El secreto del "modo sitio para computadora"
La aplicación de YouTube detecta cuando se bloquea la pantalla para pausar el reproductor. La clave para saltarse esta restricción radica en forzar al navegador del celular a comportarse como si fuera una computadora de escritorio, habilitando los controles de reproducción nativos del sistema operativo.
Pasos para reproducir en segundo plano gratis
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Abrir el navegador: ingresá a Google Chrome (en Android) o Safari (en iPhone) y entrá a youtube.com.
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Cambiar la vista: tocá los tres puntos del menú del navegador y activá la casilla "Sitio para computadora" (o "Solicitar sitio para ordenador").
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Reproducir el video: buscá el video o pódcast que querés escuchar y dale al botón de reproducción.
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Salir de la app: presioná el botón de inicio de tu celular (el video se pausará).
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Reanudar desde las notificaciones: desplegá el panel de notificaciones superior del teléfono y presioná Play en el reproductor de audio.
Ahora podés apagar la pantalla del celular o usar cualquier otra aplicación mientras el audio de YouTube sigue sonando de fondo.