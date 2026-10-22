Por qué recomiendan apagar la ubicación por GPS del celular cuando salís de casa

Mantener el rastreo satelital encendido todo el día agota la batería velozmente y comparte tus movimientos con aplicaciones en segundo plano.

La función de localización por GPS es indispensable para usar aplicaciones de mapas, pedir un transporte o encontrar un restaurante cercano. Sin embargo, la gran mayoría de los usuarios mantiene el chip de ubicación encendido las 24 horas del día sin saber que este hábito erosiona el rendimiento de la batería y expone su privacidad innecesariamente a decenas de aplicaciones que rastrean hábitos de desplazamiento.

El impacto silencioso del GPS en la batería y la privacidad El módulo GPS del teléfono es uno de los componentes de hardware que más energía consume, ya que debe mantener una comunicación constante con satélites en órbita. Además, muchas aplicaciones de juegos o redes sociales solicitan acceso a tu ubicación fija únicamente para enviarte publicidad geolocalizada o monitorear tus rutinas diarias.