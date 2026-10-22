    • 22 de octubre de 2026 - 14:54

    Por qué recomiendan apagar la ubicación por GPS del celular cuando salís de casa

    Mantener el rastreo satelital encendido todo el día agota la batería velozmente y comparte tus movimientos con aplicaciones en segundo plano.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La función de localización por GPS es indispensable para usar aplicaciones de mapas, pedir un transporte o encontrar un restaurante cercano. Sin embargo, la gran mayoría de los usuarios mantiene el chip de ubicación encendido las 24 horas del día sin saber que este hábito erosiona el rendimiento de la batería y expone su privacidad innecesariamente a decenas de aplicaciones que rastrean hábitos de desplazamiento.

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    El impacto silencioso del GPS en la batería y la privacidad

    El módulo GPS del teléfono es uno de los componentes de hardware que más energía consume, ya que debe mantener una comunicación constante con satélites en órbita. Además, muchas aplicaciones de juegos o redes sociales solicitan acceso a tu ubicación fija únicamente para enviarte publicidad geolocalizada o monitorear tus rutinas diarias.

    Cómo configurar la ubicación de forma inteligente

    • Apagar la ubicación general: cuando no estés usando mapas o apps de viaje, desactivá el botón de Ubicación / GPS desde la barra de accesos rápidos.

    • Permisos condicionales: ingresá a Ajustes > Privacidad > Permisos de ubicación y configurá las apps para que solo accedan "Mientras la app está en uso".

    • Desactivar ubicación precisa: para aplicaciones que solo necesitan saber tu ciudad (como el pronóstico del clima), desactivá la casilla de "Ubicación precisa".

    Aplicando estos tres ajustes notarás que la batería de tu celular dura horas extra al final del día y tus desplazamientos personales quedan resguardados.

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