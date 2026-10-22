Conmoción en el folclore: murió un reconocido bailarín y músico tras sufrir un paro cardiorrespiratorio mientras jugaba un partido de fútbol amateur

Una profunda tristeza y conmoción sacude al ambiente cultural de Santiago del Estero tras conocerse la muerte de Oscar "Lechuga" Umbides , reconocido artista que dejó una importante huella en el folclore local y nacional.

Conmoción: mató a su pareja, a su hijo de 11 años y a su madre, y luego se suicidó

El bailarín, músico y profesor falleció este miércoles 21 de octubre luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio mientras participaba de un partido de fútbol amateur . La noticia provocó pesar entre familiares, amigos y referentes de la cultura santiagueña.

Umbides construyó una extensa trayectoria vinculada a la danza y la música tradicional, con un fuerte compromiso con la difusión de las raíces culturales de su provincia.

Oscar "Lechuga" Umbides formó parte de Los Umbides, una familia artística que llevó las expresiones culturales de Santiago del Estero a distintos escenarios del mundo.

Junto a su esposa, Rina Padilla, y sus hijos Oscar "Machy", Daniel, Benjamín y Gabriel, desarrolló una propuesta que combinaba danza, música, malambo y destrezas con bombos y boleadoras.

La pasión por el folclore también marcó la historia de amor entre Oscar y Rina, quienes se conocieron mientras bailaban y representaban a Santiago del Estero en el ballet dirigido por Andrés y Carmen Chazarreta.

El legado internacional de Los Umbides

La familia llevó su espectáculo a distintos países de América, Europa, África y Oceanía. También participó en presentaciones a bordo de cruceros internacionales, incluidos espectáculos de Disney.

A lo largo de su recorrido, Los Umbides recibieron importantes reconocimientos por su aporte a la cultura popular. En enero de 2025, obtuvieron la Consagración del Festival de la Tradición de Añatuya.

La muerte de "Lechuga" Umbides representa una pérdida para el folclore santiagueño y para quienes encontraron en su trabajo una forma de mantener vivas las tradiciones de la provincia.

Su legado artístico continuará a través de su familia, de las generaciones de bailarines que formó y de cada escenario en el que compartió su pasión por la cultura santiagueña.

Fuente: El Liberal