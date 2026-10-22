Escotes, calzas blancas y ombligos al aire: las insólitas prohibiciones a periodistas que desataron un escándalo en Paraguay

Un insólito episodio sacudió la previa del cruce entre Sportivo Ameliano y Olimpia por la fecha 16 del Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay. Lo que debía ser un anuncio de rutina sobre la cobertura periodística en el estadio Ameliano, derivó en una intensa controversia que obligó a las máximas autoridades del club a pedir disculpas públicas.

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La polémica comenzó cuando el Departamento de Prensa de la institución difundió un flyer oficial con un estricto código de vestimenta dirigido a los trabajadores de prensa acreditados. Bajo la premisa de exigir un estilo “sport elegante”, el comunicado justificaba las restricciones asegurando que el club busca “mantener un ambiente profesional, respetuoso y acorde a la imagen institucional”, argumentando además ser “un club de familia con valores” donde asisten niños de la escuela de fútbol acompañados por sus padres.

El instructivo incluía exigencias específicas según el género. A los hombres se les prohibía trabajar en shorts, mientras que para las mujeres la nómina de restricciones resultaba más minuciosa : se prohibió el uso de blusas escotadas, remeras que dejaran el ombligo al descubierto y solo se permitían calzas que fueran de color negro o azul oscuro.

El documento visual acompañaba las reglas con imágenes ejemplificadoras sobre prendas autorizadas e indebidas, lo que despertó de inmediato un fuerte rechazo entre los profesionales de la comunicación deportiva.

Detrás del dictamen del club existía un antecedente directo. Según se reconstruyó, la medida se gestó luego de la masiva viralización en redes sociales de una fotografía de la reportera gráfica Adriana Caballero desempeñando sus tareas de campo con un conjunto deportivo ajustado . La difusión de la imagen provocó comentarios sobre su vestimenta y desencadenó un reclamo formal por parte de allegados a la institución hacia el medio que la publicó.

Consultada sobre el tema, Caballero rompió el silencio y reconoció el impacto de la situación: “Cuando leí este comunicado me chocó, no dimensioné que iba a llegar hasta este punto porque de una u otra manera le puede perjudicar a mis colegas”, expresó. Asimismo, aclaró que la queja original del club apuntó a la forma en que el medio difundió su fotografía y confirmó que no tomó acciones adicionales.

Marcha atrás tras el escándalo y pedido de disculpas de la dirigencia

Ante la ola de cuestionamientos, el presidente de Sportivo Ameliano, Héctor Melgarejo, intervino públicamente para desautorizar la medida. En declaraciones al programa Cardinal Deportivo, el dirigente calificó la iniciativa como una “locura” y confirmó que el flyer fue publicado sin su aval.

“Pasé un malestar. Es una locura. Publicaron sin autorización. No es lo que pregonamos en el Sportivo Ameliano. Pido disculpas”, aseveró Melgarejo. El titular de la entidad remarcó el valor del trabajo diario de cronistas, camarógrafos y fotógrafos, garantizando que podrán ingresar al recinto “como van normalmente” y dejando oficialmente sin efecto el reglamento impuesto por el área de prensa.

En lo estrictamente deportivo, el equipo dirigido por Roberto Nanni marcha en una campaña irregular con 19 puntos en 15 fechas y se prepara para recibir este domingo a las 10:00 al líder Olimpia, tras haber igualado 2-2 en su última presentación frente a Cerro Porteño.