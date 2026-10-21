Por qué recomiendan poner una pizca de bicarbonato al cocinar salsa de tomate

Lograr una salsa de tomate suave y bien equilibrada suele demandar horas de cocción lenta o el agregado constante de cucharadas de azúcar para enmascarar ese gusto agrio tan característico. Sin embargo, recurrir al azúcar no elimina la acidez real del tomate, solo la tapa, lo que puede provocar malestar estomacal o acidez digestiva.
La solución definitiva recomendada por chefs profesionales es utilizar una pizca de bicarbonato de sodio, un neutralizador químico infalible que transforma tus tuco y salsas caseras.
La reacción química que neutraliza la acidez sin azúcar
El tomate contiene ácido cítrico y málico de forma natural. El bicarbonato de sodio es un compuesto alcalino (básico). Al entrar en contacto en caliente, se produce una reacción de neutralización directa que transforma parte del ácido en sales neutras. Al reducir la carga ácida real del plato, la salsa resulta mucho más liviana para el estómago y resalta los sabores naturales del tomate y las especias.
Paso a paso para aplicar el truco correctamente
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Cocinar la salsa: prepará el tuco o la salsa de tomate como lo hacés habitualmente (con cebolla, ajo, laurel y tomates triturados).
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Agregar el ingrediente clave: cuando la salsa comience a hervir a fuego lento, incorporá solo una pizca (la punta de una cucharita de té) de bicarbonato de sodio por cada litro de salsa.
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Observar la efervescencia: verás que se genera una ligera espuma en la superficie; esa efervescencia indica que el bicarbonato está reaccionando y neutralizando los ácidos.
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Mezclar y probar: revolvé bien durante 2 minutos hasta que la espuma desaparezca y probá el punto de sabor antes de corregir la sal.
Es fundamental no exacerbar la dosis: usar más de un cuarto de cucharadita por litro puede volver la preparación efervescente o alterar el gusto original de la salsa.