Este ingrediente neutro elimina la acidez del tomate al instante sin alterar el sabor ni agregar azúcar refinada a tus comidas.

Lograr una salsa de tomate suave y bien equilibrada suele demandar horas de cocción lenta o el agregado constante de cucharadas de azúcar para enmascarar ese gusto agrio tan característico. Sin embargo, recurrir al azúcar no elimina la acidez real del tomate, solo la tapa, lo que puede provocar malestar estomacal o acidez digestiva.

La solución definitiva recomendada por chefs profesionales es utilizar una pizca de bicarbonato de sodio, un neutralizador químico infalible que transforma tus tuco y salsas caseras.

La reacción química que neutraliza la acidez sin azúcar El tomate contiene ácido cítrico y málico de forma natural. El bicarbonato de sodio es un compuesto alcalino (básico). Al entrar en contacto en caliente, se produce una reacción de neutralización directa que transforma parte del ácido en sales neutras. Al reducir la carga ácida real del plato, la salsa resulta mucho más liviana para el estómago y resalta los sabores naturales del tomate y las especias.