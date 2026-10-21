    • 21 de octubre de 2026 - 20:28

    La diferencia clave entre bicarbonato de sodio y polvo de hornear que arruina tus tortas

    Aunque parecen lo mismo, confundir estos dos leudantes cambia por completo la textura, el volumen y el sabor de tus preparaciones.

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    Por Sofía Hache

    Seguir una receta de repostería al pie de la letra no siempre garantiza el éxito si no comprendemos el rol de los ingredientes químicos. Es muy común quedarse sin polvo de hornear (Royal) y reemplazarlo por bicarbonato de sodio en la misma proporción, o viceversa, descubriendo con frustración que el bizcochuelo no creció o quedó con un regusto amargo y metálico. Aprender a diferenciar estos dos agentes leudantes es el secreto para lograr bizcochuelos altos y galletitas perfectas.

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    Bicarbonato vs. Polvo de hornear: la química en la masa

    El bicarbonato de sodio puro es un compuesto alcalino que necesita obligatoriamente un ingrediente ácido (como jugo de limón, yogur, vinagre, cacao amargo o crema ácida) y un líquido para reaccionar, liberar dióxido de carbono y hacer que la masa se infle al instante.

    Por su parte, el polvo de hornear es una mezcla de bicarbonato de sodio con un ácido en seco (generalmente cremor tártaro) y un almidón. Solo necesita líquido y calor para reaccionar en dos etapas dentro del horno, sin depender de que la masa contenga ingredientes ácidos.

    Cuándo usar cada uno en tus recetas

    • Usá bicarbonato de sodio: cuando tu receta contenga ingredientes ácidos (como tortas de banana, red velvet con vinagre o galletitas con cacao puro). Actúa rápido y aporta un dorado intenso.

    • Usá polvo de hornear: para bizcochuelos tradicionales de vainilla, scones o budines neutros donde no hay ácidos presentes.

    • ¿Se pueden sustituir?: si vas a usar bicarbonato en lugar de polvo de hornear, tenés que usar un tercio de la cantidad y agregar un toque ácido a la preparación para activar el leudado y neutralizar el sabor metálico.

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