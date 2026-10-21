Baño de pies con bicarbonato: por qué recomiendan hacerlo después de trabajar

Al cabo de una larga jornada laboral caminando o de pie, los pies son la parte del cuerpo que más sufre el impacto, acumulando hinchazón, tensión muscular y sudoración. Antes de gastar en cremas o tratamientos estéticos costosos, existe una terapia casera milenaria y sumamente relajante: el pediluvio de bicarbonato de sodio. Este baño de inmersión para los pies recupera la ligereza de las extremidades inferiores y combate los problemas dermatológicos más habituales.