    • 21 de octubre de 2026 - 19:28

    Baño de pies con bicarbonato: por qué recomiendan hacerlo después de trabajar

    Una inmersión de 15 minutos en agua tibia calma el cansancio, neutraliza el mal olor y ablanda la piel dureza de los talones.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Al cabo de una larga jornada laboral caminando o de pie, los pies son la parte del cuerpo que más sufre el impacto, acumulando hinchazón, tensión muscular y sudoración. Antes de gastar en cremas o tratamientos estéticos costosos, existe una terapia casera milenaria y sumamente relajante: el pediluvio de bicarbonato de sodio. Este baño de inmersión para los pies recupera la ligereza de las extremidades inferiores y combate los problemas dermatológicos más habituales.

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    Propiedades exfoliantes, antisépticas y desodorantes

    El bicarbonato actúa como un suave agente alcalinizante en el agua. Su naturaleza antiséptica elimina las bacterias y hongos responsables del mal olor (pie de atleta), mientras que sus microcristales ayudan a ablandar las durezas y grietas de los talones, facilitando la remoción de piel muerta de forma natural.

    Cómo preparar el baño de pies restaurador

    • Acondicionar el recipiente: llená un balde o palangana con agua tibia a caliente (a una temperatura agradable sin quemar).

    • Agregar los ingredientes: disolvé 3 cucharadas soperas de bicarbonato de sodio y revolvé bien hasta que se transparente.

    • Inmersión relajante: sumergí los pies durante 15 a 20 minutos.

    • Exfoliación suave: frotá los talones con una piedra pómez o con un puñado del mismo bicarbonato húmedo haciendo masajes circulares.

    • Secado fundamental: secá minuciosamente entre los dedos para evitar humedad residual y aplicá crema humectante.

    Hacer este baño dos veces por semana ayuda a prevenir callosidades, reduce la fatiga acumulada en los tobillos y favorece un descanso nocturno profundo.

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