La preocupación por los agroquímicos y pesticidas presentes en la fruta y verdura de consumo diario lleva a muchas familias a buscar métodos efectivos de desinfección. Aunque lavarlas solo con agua de canilla quita la tierra visible, no logra desprender las ceras sintéticas y agroquímicos persistentes. Investigaciones de universidades prestigiosas han confirmado que el baño de agua con bicarbonato de sodio es la forma más potente de degradar plaguicidas en la corteza de los alimentos.