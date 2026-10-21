    • 21 de octubre de 2026 - 17:26

    Por qué recomiendan lavar las manzanas y verduras con bicarbonato de sodio

    Un estudio científico demostró que es el método más eficaz para eliminar pesticidas de la piel de las frutas.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La preocupación por los agroquímicos y pesticidas presentes en la fruta y verdura de consumo diario lleva a muchas familias a buscar métodos efectivos de desinfección. Aunque lavarlas solo con agua de canilla quita la tierra visible, no logra desprender las ceras sintéticas y agroquímicos persistentes. Investigaciones de universidades prestigiosas han confirmado que el baño de agua con bicarbonato de sodio es la forma más potente de degradar plaguicidas en la corteza de los alimentos.

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    La degradación alcalina de los plaguicidas agrícolas

    Muchos pesticidas comerciales están formulados para resistir el agua de lluvia. La alcalinidad del bicarbonato de sodio causa una degradación química de los compuestos orgánicos activos de los plaguicidas (como el tiabendazol y phosmet), descomponiéndolos en moléculas inocuas y removiendo la capa de cera donde quedan atrapados.

    El método correcto para desinfectar la verdulería

    • Preparar la bacha o bol: llená un recipiente grande con 1 litro de agua limpia.

    • Disolver el bicarbonato: agregá 1 cucharada sopera de bicarbonato de sodio y mezclá hasta disolver por completo.

    • Sumergir los alimentos: colocá las manzanas, peras, tomates, pimientos o verduras de hoja y dejá en remojo durante 12 a 15 minutos.

    • Frotado y enjuague: frotá suavemente la piel de las frutas con las manos o un cepillo vegetal y enjuagá con abundante agua potable de canilla.

    Este proceso elimina hasta un 96% de los residuos sintéticos de la cáscara, permitiendo consumir las frutas enteras con total seguridad para la salud familiar.

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