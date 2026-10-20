    • 20 de octubre de 2026 - 23:02

    El método con vinagre para quitar manchas de sudor y desodorante de la ropa blanca

    Elimina las aureolas amarillas endurecidas debajo de las axilas sin usar lavandina ni dañar la tela.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Ver cómo las remeras o camisas blancas preferidas desarrollan manchas amarillentas y duras en la zona de las axilas es motivo frecuente para descartar prendas en buen estado. Estas marcas indeseables no son solo sudor, sino el resultado de la reacción química entre las sales del sudor y el aluminio presente en los desodorantes. El vinagre blanco penetra en el tejido desarmando esta acumulación sin amartillar ni amarillear la prenda.

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    Por qué la lavandina empeora el problema

    El error más habitual es sumergir las prendas amarilleadas en lavandina. El cloro reacciona con las proteínas del sudor, fijando la mancha amarilla de forma permanente y debilitando las fibras del algodón hasta romperlas. El vinagre blanco, en cambio, disuelve los residuos de aluminio sin agredir el tejido.

    Paso a paso para remover manchas difíciles de axilas

    • Mezcla concentrada: en un recipiente, combinar media taza de vinagre blanco de alcohol con media taza de agua tibia.

    • Remojo focalizado: sumergir la zona de las axilas de la prenda en la solución y dejar reposar durante 30 minutos.

    • Pasta potenciadora (para manchas viejas): si la mancha persiste, formar una pasta con 2 cucharadas de bicarbonato y vinagre, frotar suavemente con un cepillo de dientes en desuso.

    • Lavado normal: lavar la prenda en el ciclo habitual del lavarropas.

    Las prendas saldrán con un blanco renovado, sin zonas endurecidas y completamente desinfectadas.

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