El método con vinagre para quitar manchas de sudor y desodorante de la ropa blanca

Ver cómo las remeras o camisas blancas preferidas desarrollan manchas amarillentas y duras en la zona de las axilas es motivo frecuente para descartar prendas en buen estado. Estas marcas indeseables no son solo sudor, sino el resultado de la reacción química entre las sales del sudor y el aluminio presente en los desodorantes. El vinagre blanco penetra en el tejido desarmando esta acumulación sin amartillar ni amarillear la prenda.