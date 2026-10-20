Por qué tenés que lavar las frutillas con agua y vinagre apenas llegás de la verdulería

Las frutillas son una de las frutas más deliciosas y delicadas de la temporada. Es sumamente habitual comprarlas frescas y descubrir con frustración que a los dos o tres días en la heladera se cubrieron de un moho blanco o grisáceo que obliga a tirarlas. Este rápido deterioro se debe a esporas microscópicas atrapadas en su piel porosa. Un baño inicial diluido en vinagre frena el desarrollo de hongos y multiplica su durabilidad.