Por qué tenés que lavar las frutillas con agua y vinagre apenas llegás de la verdulería

Las frutillas son una de las frutas más deliciosas y delicadas de la temporada. Es sumamente habitual comprarlas frescas y descubrir con frustración que a los dos o tres días en la heladera se cubrieron de un moho blanco o grisáceo que obliga a tirarlas. Este rápido deterioro se debe a esporas microscópicas atrapadas en su piel porosa. Un baño inicial diluido en vinagre frena el desarrollo de hongos y multiplica su durabilidad.
Eliminación de hongos sin alterar el sabor de la fruta
El vinagre de alcohol es un potente antifúngico natural. Lavar las frutillas en una solución diluida elimina los restos de tierra, bacterias y esporas de moho (Botrytis cinerea) sin penetrar la piel de la fruta ni dejar sabor ácido si se realiza de la manera correcta.
Procedimiento para conservar frutillas intactas
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Preparar el baño desinfectante: en un bol grande, mezclar 3 tazas de agua fría con 1 taza de vinagre blanco.
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Inmersión breve: sumergir las frutillas (con el cabo verde intacto) en el bol y remover suavemente con las manos durante 2 minutos.
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Enjuague y secado exhaustivo (CLAVE): escurrir las frutillas, enjuagarlas con agua limpia de canilla y secar cada una minuciosamente con papel absorbente. La humedad es enemiga de la fruta.
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Guardado: colocar las frutillas secas en un contenedor con papel de cocina en la base y conservar refrigeradas.
Este simple hábito duplicará o triplicará el tiempo que las frutillas se mantienen firmes y aptas para el consumo.