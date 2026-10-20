    • 20 de octubre de 2026 - 19:00

    El truco de la bolsa con vinagre para destapar la flor de la ducha inundada de sarro

    Un método sin desmontar la grifería que disuelve los depósitos minerales y devuelve la presión de agua original.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Con el paso del tiempo, las sales de calcio y magnesio presentes en el agua dura van obstruyendo los diminutos orificios de la flor de la ducha. La consecuencia es molesta: el agua sale en chorros desviados, sin fuerza o deja de salir por la mitad de la superficie. En lugar de cambiar el cabezal o usar herramientas que rayen el cromo, una bolsa plástica cargada con vinagre resuelve la obstrucción mientras dormís.

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    La disolución química de los depósitos de calcio

    El sarro acumulado es una sal alcalina sólida. La acidez del vinagre blanco reacciona químicamente con estos minerales disolviéndolos por completo y convirtiéndolos en sales solubles que se lavan solas al correr el agua.

    Cómo aplicar la técnica de la bolsa atada

    • Preparar la bolsa: tomar una bolsa plástica transparente resistente (tipo Ziploc o de almacén) y llenarla hasta la mitad con vinagre blanco de alcohol.

    • Sumergir la flor de la ducha: envolver el cabezal de la ducha asegurándote de que todos los orificios queden sumergidos en el líquido.

    • Sujetar con firmeza: atar la bolsa al caño con una banda elástica o hilo resistente.

    • Tiempo de reposo: dejar actuar la preparación durante al menos 2 a 4 horas (o toda la noche si el sarro es muy grueso).

    • Enjuague final: retirar la bolsa, frotar levemente con un cepillo viejo para eliminar restos sueltos y dejar correr el agua caliente a máxima presión.

    El agua volverá a fluir de manera uniforme y con la presión del primer día.

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