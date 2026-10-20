El truco de la bolsa con vinagre para destapar la flor de la ducha inundada de sarro

Con el paso del tiempo, las sales de calcio y magnesio presentes en el agua dura van obstruyendo los diminutos orificios de la flor de la ducha. La consecuencia es molesta: el agua sale en chorros desviados, sin fuerza o deja de salir por la mitad de la superficie. En lugar de cambiar el cabezal o usar herramientas que rayen el cromo, una bolsa plástica cargada con vinagre resuelve la obstrucción mientras dormís.