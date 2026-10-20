El repelente casero con vinagre para evitar que los perros y gatos orinen en las ruedas del auto

Lavar el auto o limpiar la entrada de la casa para que a las pocas horas aparezcan marcas de orina de perros o gatos es una queja muy habitual entre los vecinos. Las mascotas utilizan los neumáticos de los vehículos y las esquinas para marcar su territorio repetidamente. El uso de productos amoniacales o lavandina solo empeora la situación porque atrae más a los animales. Un repelente cítrico a base de vinagre neutraliza las marcas químicas y ahuyenta a las mascotas pacíficamente.