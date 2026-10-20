    • 20 de octubre de 2026 - 21:58

    El repelente casero con vinagre para evitar que los perros y gatos orinen en las ruedas del auto

    Un aerosol inoloro para los humanos pero desagradable para las mascotas delimita zonas prohibidas sin dañar a los animales.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Lavar el auto o limpiar la entrada de la casa para que a las pocas horas aparezcan marcas de orina de perros o gatos es una queja muy habitual entre los vecinos. Las mascotas utilizan los neumáticos de los vehículos y las esquinas para marcar su territorio repetidamente. El uso de productos amoniacales o lavandina solo empeora la situación porque atrae más a los animales. Un repelente cítrico a base de vinagre neutraliza las marcas químicas y ahuyenta a las mascotas pacíficamente.

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    El olfato animal y la aversión a la acidez

    El sentido del olfato de perros y gatos es entre 10.000 y 100.000 veces más agudo que el humano. La acidez del vinagre combinada con aromas cítricos resulta extremadamente molesta para sus receptores olfativos, logrando que el animal elija otro lugar para marcar territorio sin causarle ningún tipo de daño físico ni intoxicación.

    Receta del aerosol repelente ecológico

    • Ingredientes: 1 taza de vinagre blanco de alcohol, 1 taza de agua, el jugo de un limón y la cáscara del mismo.

    • Mezclar y macerar: combinar los líquidos en una botella rociadora e incorporar las cáscaras de limón. Dejar reposar la mezcla durante un día.

    • Aplicación estratégica: rociar generosamente sobre los neumáticos del auto, bordes de macetas, columnas o zócalos de la entrada.

    • Frecuencia: aplicar una vez al día durante la primera semana hasta que la mascota pierda el hábito de acercarse a esa zona.

    El vinagre borrará de manera definitiva las enzimas del marcaje anterior, impidiendo que el animal reconozca su propio olor en la zona.

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