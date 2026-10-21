Mitos y realidades sobre blanquear los dientes con bicarbonato de sodio

Odontólogos explican cuándo es efectivo para quitar manchas de café y los riesgos de usarlo sin control.

En las redes sociales abundan las recetas caseras que prometen una sonrisa blanca reluciente combinando bicarbonato de sodio con jugo de limón o pasta dental. Si bien es cierto que el bicarbonato es un ingrediente activo presente en muchas pastas dentales comerciales por su capacidad limpiadora, usarlo puro de forma incorrecta puede provocar daños irreversibles en la dentadura. Conocé la opinión de los especialistas para cuidar tu boca sin riesgos.

Qué hace realmente el bicarbonato en la dentadura El bicarbonato de sodio es un abrasivo mecánico suave y un agente alcalinizador. Su acción no cambia el color natural del diente desde el interior (eso solo lo logran los geles peróxidos profesionales), sino que pule y remueve las manchas extrínsecas causadas por el consumo de café, mate, té, vino tinto o cigarrillo sobre el esmalte.