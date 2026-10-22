Cómo liberar espacio en Google Fotos antes de que se llene tu almacenamiento gratis

Desde que Google eliminó el almacenamiento ilimitado gratuito, los 15 GB que la compañía ofrece compartidos entre Gmail, Google Drive y Google Fotos suelen agotarse rápidamente. Cuando la memoria se llena, dejás de recibir correos electrónicos importantes y no podés respaldar nuevas imágenes. Realizar un saneamiento de tu galería en la nube con las herramientas nativas de la aplicación es la forma más inteligente de recuperar espacio de inmediato.