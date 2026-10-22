    • 22 de octubre de 2026 - 16:56

    Cómo liberar espacio en Google Fotos antes de que se llene tu almacenamiento gratis

    Con tres ajustes clave podés eliminar fotos borrosas, videos pesados duplicados y evitar pagar una suscripción mensual.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Desde que Google eliminó el almacenamiento ilimitado gratuito, los 15 GB que la compañía ofrece compartidos entre Gmail, Google Drive y Google Fotos suelen agotarse rápidamente. Cuando la memoria se llena, dejás de recibir correos electrónicos importantes y no podés respaldar nuevas imágenes. Realizar un saneamiento de tu galería en la nube con las herramientas nativas de la aplicación es la forma más inteligente de recuperar espacio de inmediato.

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    Dónde se esconde el espacio perdido en tu cuenta

    La mayoría del espacio de Google Fotos no se agota por las fotos diarias, sino por videos largos en alta definición, captura de pantallas antiguas, imágenes duplicadas enviadas por WhatsApp y fotos desenfocadas o borrosas que la app respalda automáticamente.

    Las herramientas ocultas para recuperar gigabytes

    • Usar la herramienta de administración: dentro de la app de Google Fotos, tocá tu foto de perfil y seleccioná "Almacenamiento de la cuenta".

    • Revisar sugerencias de limpieza: la app agrupa automáticamente las fotos borrosas, capturas de pantalla y videos grandes para que los borres con un solo clic.

    • Cambiar la calidad de carga: en los ajustes de copia de seguridad, seleccioná la opción "Ahorro de almacenamiento" en lugar de "Calidad original". La diferencia visual es imperceptible en la pantalla del celular pero reduce el tamaño de archivo a la mitad.

    Revisar y vaciar la papelera de Google Fotos al finalizar el proceso es obligatorio para que el espacio se libere de forma efectiva.

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