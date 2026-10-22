El botón secreto de Google Maps para saber dónde estacionaste el auto

Estacionar el auto en un centro comercial concurrido, en un evento masivo o en las calles de una ciudad desconocida suele derivar en el clásico dolor de cabeza de no recordar la ubicación exacta al regresar. Para evitar dar vueltas sin rumbo o tomarle fotos a las esquinas, Google Maps esconde un mecanismo de guardado de ubicación en tiempo real que te guía a pie hasta la puerta de tu vehículo.
Cómo funciona el guardado de punto de estacionamiento
La aplicación utiliza el sistema GPS del teléfono celular para fijar las coordenadas exactas de latitud y longitud en las que te encontrás al momento de descender del vehículo. Esta marca permanece guardada en la aplicación hasta que la elimines manualmente, permitiendo incluso agregar notas con el número de piso o la columna del estacionamiento subterráneo.