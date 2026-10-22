El botón secreto de Google Maps para saber dónde estacionaste el auto

Estacionar el auto en un centro comercial concurrido, en un evento masivo o en las calles de una ciudad desconocida suele derivar en el clásico dolor de cabeza de no recordar la ubicación exacta al regresar. Para evitar dar vueltas sin rumbo o tomarle fotos a las esquinas, Google Maps esconde un mecanismo de guardado de ubicación en tiempo real que te guía a pie hasta la puerta de tu vehículo.