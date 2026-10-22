    • 22 de octubre de 2026 - 21:02

    El botón secreto de Google Maps para saber dónde estacionaste el auto

    Olvidate de dar vueltas buscando tu vehículo en playas de estacionamiento o calles desconocidas con esta función nativa.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Estacionar el auto en un centro comercial concurrido, en un evento masivo o en las calles de una ciudad desconocida suele derivar en el clásico dolor de cabeza de no recordar la ubicación exacta al regresar. Para evitar dar vueltas sin rumbo o tomarle fotos a las esquinas, Google Maps esconde un mecanismo de guardado de ubicación en tiempo real que te guía a pie hasta la puerta de tu vehículo.

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    Cómo funciona el guardado de punto de estacionamiento

    La aplicación utiliza el sistema GPS del teléfono celular para fijar las coordenadas exactas de latitud y longitud en las que te encontrás al momento de descender del vehículo. Esta marca permanece guardada en la aplicación hasta que la elimines manualmente, permitiendo incluso agregar notas con el número de piso o la columna del estacionamiento subterráneo.

    Paso a paso para fijar la ubicación de tu vehículo

    • Abrir la app al estacionar: con el auto detenido, abrí Google Maps y tocá el punto azul que indica tu ubicación actual.

    • Seleccionar la opción: en el menú desplegable que se abre en la parte inferior, elegí "Guardar estacionamiento" (en iPhone figura como "Establecer como ubicación de estacionamiento").

    • Agregar información útil: podés tocar en la barra para sumar detalles como "Piso 2, lugar 45" o configurar un temporizador si pagaste estacionamiento medido.

    • Cómo regresar: cuando quieras volver al auto, abrí la app, tocá en la chincheta marcadora y presioná "Cómo llegar" para seguir la ruta peatonal.

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