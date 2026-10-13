Por qué recomiendan activar ya mismo el "modo infalible" en tu WhatsApp

Existe una función de seguridad oculta que impide que extraños te roben la cuenta o lean tus chats aunque consigan tu chip móvil.

El robo de cuentas de WhatsApp es una de las estafas más comunes en Argentina. Los ciberdelincuentes utilizan técnicas como el "SIM swapping" (clonado de chip) o el engaño telefónico para apoderarse de tu número y suplantar tu identidad para pedir dinero a tus contactos. Ante esta ola de fraudes, los expertos en seguridad informática urgen a activar el mecanismo de defensa más potente que ofrece la aplicación.

La barrera definitiva: Verificación en dos pasos Esta función, conocida popularmente como el "modo infalible", consiste en crear un PIN de seguridad personal de 6 dígitos. A diferencia del código de SMS que WhatsApp te envía al instalar la app (y que los estafadores intentan robarte), este PIN solo lo conocés vos y te será solicitado periódicamente y cada vez que registres tu número en un teléfono nuevo. Sin este código, aunque los delincuentes tengan tu chip móvil, nunca podrán acceder a tu cuenta.

Cómo activarlo en menos de un minuto El procedimiento es extremadamente sencillo y no requiere instalar nada externo: