Cómo saber si tenés que renovar el DNI antes de que te rebote un trámite

Tener el Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente es fundamental para cualquier ciudadano en Argentina. Sin embargo, existe una confusión generalizada sobre cuándo caduca realmente la tarjeta, especialmente tras los constantes cambios de formato en la última década. Quedarse con el documento vencido puede trabar desde un viaje al exterior hasta el cobro de un cheque.
El dato que define la vigencia y nadie mira
Muchos ciudadanos creen que mientras el plástico esté en buen estado, el DNI sigue siendo válido. Esto es un error grave. La clave está en el frente de la tarjeta, donde dice "Fecha de Vencimiento". Si esa fecha pasó, el documento no sirve. Además, hay una actualización obligatoria para menores que debe hacerse entre los 5 y 8 años, y otra a los 14 años; si no se realizan, el DNI queda inhabilitado aunque la fecha de vencimiento sea lejana.
Qué pasa si tenés el DNI verde o la libreta celeste
A pesar de los años de vigencia del nuevo DNI tarjeta, todavía hay personas que conservan formatos antiguos. La regla es clara: el único DNI válido es el digital (tarjeta celeste o la última variante con chip). Las libretas verdes, celestes escritas a mano o el DNI en formato libreta de enrolamiento/cívica ya no son válidos para ningún trámite ni para salir del país. Si tenés uno de estos, tenés que renovarlo urgentemente.