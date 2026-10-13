Cómo saber si tenés que renovar el DNI antes de que te rebote un trámite

Hay datos clave en la tarjeta que muchos pasan por alto y que invalidan el documento para viajar o hacer gestiones bancarias.

Tener el Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente es fundamental para cualquier ciudadano en Argentina. Sin embargo, existe una confusión generalizada sobre cuándo caduca realmente la tarjeta, especialmente tras los constantes cambios de formato en la última década. Quedarse con el documento vencido puede trabar desde un viaje al exterior hasta el cobro de un cheque.

El dato que define la vigencia y nadie mira Muchos ciudadanos creen que mientras el plástico esté en buen estado, el DNI sigue siendo válido. Esto es un error grave. La clave está en el frente de la tarjeta, donde dice "Fecha de Vencimiento". Si esa fecha pasó, el documento no sirve. Además, hay una actualización obligatoria para menores que debe hacerse entre los 5 y 8 años, y otra a los 14 años; si no se realizan, el DNI queda inhabilitado aunque la fecha de vencimiento sea lejana.