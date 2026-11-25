Tramitar el Documento Nacional de Identidad (DNI) o el pasaporte argentino tendrá nuevos valores y un mecanismo de actualización periódica. La modificación fue establecida por el Gobierno nacional a través de disposiciones de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (Renaper), que incorporó un sistema de cobro basado en Unidades Arancelarias Documentales (UAD) .

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Con este cambio, los aranceles dejarán de manejarse exclusivamente como montos fijos y pasarán a contar con un mecanismo que permitirá actualizar los costos cada seis meses , de acuerdo con la evolución de la inflación. La medida alcanza tanto a los trámites regulares como a las opciones exprés y de resolución inmediata.

La iniciativa apunta, según los fundamentos oficiales, a garantizar la sustentabilidad financiera del organismo y sostener los estándares tecnológicos, de diseño y seguridad de los documentos argentinos.

El nuevo cuadro tarifario contempla distintos importes según el tipo de gestión y la modalidad de entrega. Los valores establecidos son:

También se estableció un arancel de $40.000 para la primera identificación de extranjeros .

DNI en 24 horas hábiles: $82.000. El documento debe retirarse en la oficina donde se realizó el trámite.

DNI regular: $20.000. Incluye la actualización de los 5 a los 8 años, la actualización de los 14 años, los cambios de domicilio y la emisión de nuevos ejemplares.

Los nuevos precios del pasaporte

El cambio también alcanza a la emisión de pasaportes y documentos de viaje. Los importes varían de acuerdo con el tiempo de entrega solicitado:

Pasaporte ordinario: $130.000.

Pasaporte exprés: $260.000.

Pasaporte de resolución inmediata: $429.000.

Pasaporte excepcional para extranjeros: $130.000.

Documento de viaje para refugiados y apátridas: $130.000.

Además, se estableció una excepción para quienes deban solicitar nuevamente el pasaporte por errores formales de emisión atribuibles al organismo. En esos casos, el trámite será gratuito si el reclamo se presenta dentro de los 90 días corridos posteriores a la entrega y el error puede comprobarse.

Cómo funcionará la actualización semestral

Uno de los principales cambios es la incorporación de las Unidades Arancelarias Documentales (UAD) como referencia para calcular los costos de los trámites.

La Resolución 151/2026 fijó un valor inicial de $1.000 por cada UAD y estableció que su actualización se realizará cada seis meses, tomando como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC desde la última actualización.

De esta manera, los valores en pesos podrán modificarse dos veces al año, en función de la inflación acumulada. El mecanismo también contempla que los importes resultantes se redondeen al múltiplo de $500 más cercano, con excepción de los servicios de validación de identidad.

El Renaper será el encargado de instrumentar las modificaciones y publicar los valores actualizados en el sitio oficial del Gobierno nacional. Allí se podrán consultar tanto el precio vigente de cada unidad como los aranceles correspondientes a los distintos trámites.

Cuándo entraron en vigencia los nuevos valores

Las disposiciones que establecieron el nuevo esquema fueron publicadas en el Boletín Oficial el 11 de noviembre de 2026. Por ese motivo, los nuevos aranceles comenzaron a regir el 21 de noviembre, luego de cumplirse el plazo de diez días previsto en la normativa.

El régimen alcanza a los trámites de documentación en todo el país y mantiene las exenciones y gratuidades vigentes para quienes reúnen las condiciones establecidas por la legislación. Entre ellas se encuentra la posibilidad de acceder al DNI sin costo cuando se acredita la falta de recursos económicos para afrontar el pago.

Así, quienes necesiten renovar su documento o gestionar un pasaporte deberán contemplar los nuevos importes. Además del aumento inicial, el sistema incorpora un mecanismo que permitirá que los costos vuelvan a modificarse cada seis meses según la evolución de la inflación.