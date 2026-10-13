Por qué recomiendan no lavar nunca los hongos con agua antes de cocinarlos

Este hábito tan común en la limpieza de verduras arruina la textura y el sabor de champiñones y portobellos, según los expertos culinarios.

A la hora de cocinar verduras, la regla de oro es lavarlas muy bien bajo el chorro de agua para quitar tierra y pesticidas. Sin embargo, existe una excepción fundamental que muchos cocineros amateurs desconocen: los hongos. Ya sean champiñones, portobellos o gírgolas, los expertos en gastronomía insisten en que el agua es el peor enemigo de estas delicias antes de pasar por la sartén.

El efecto esponja de la estructura micelar Los hongos no son vegetales, son la parte visible de un hongo micelar. Su estructura es porosa, muy similar a la de una esponja. Si los lavás bajo la canilla o, peor aún, los dejás en remojo, absorberán una enorme cantidad de agua en cuestión de segundos. Esto provoca dos desastres culinarios: pierden su sabor delicado y, al cocinarlos, en lugar de dorarse y quedar crocantes, se vuelven gomosos, descoloridos y hierven en su propio exceso de líquido.

La forma correcta de limpiarlos sin agua Si traen tierra o sustrato de cultivo, la limpieza debe ser mecánica y en seco: