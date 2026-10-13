    • 13 de octubre de 2026 - 16:26

    Por qué recomiendan no dormir nunca con el celular cargando en la mesita de luz

    Este hábito nocturno tan frecuente afecta la calidad del descanso, la salud mental y, en casos extremos, representa un riesgo físico real.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Para la mayoría de los argentinos, lo último que ven antes de dormir y lo primero al despertar es la pantalla del celular. Dejar el dispositivo cargando durante la noche en la mesita de luz, a centímetros de la cabeza, parece lo más práctico para arrancar el día con batería llena. Sin embargo, neurólogos y expertos en higiene del sueño advierten que este hábito tiene consecuencias negativas profundas en nuestro bienestar que ignoramos sistemáticamente.

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    La luz azul y la supresión de la melatonina

    El principal enemigo del sueño reparador es la luz azul que emiten las pantallas. Incluso si no estás mirando el celular, tenerlo cargando cerca implica que cualquier notificación ilumina la habitación. Esta exposición lumínica, aunque sea breve, frena la producción de melatonina, la hormona que regula el ciclo del sueño. El cerebro interpreta que es de día y se mantiene en estado de alerta, impidiendo que alcancemos las fases de sueño profundo necesarias para el descanso físico y cognitivo.

    El estado de "hipervigilancia" mental

    Tener el celular al alcance de la mano genera un estado psicológico de hipervigilancia. Inconscientemente, el cerebro está pendiente de un posible mensaje, mail o alerta, lo que fragmenta el sueño y aumenta los niveles de cortisol (la hormona del estrés) durante la noche. Levantarse a ver la hora y terminar "scrolleando" redes sociales por media hora es una trampa mortal para el descanso que perpetúa el cansancio crónico y la ansiedad.

    Riesgos físicos: sobrecalentamiento y baterías

    Aunque menos frecuente, existe un riesgo físico real. Al cargar, las baterías de litio generan calor. Si el celular está cubierto por sábanas, almohadas o no tiene buena ventilación (algo común si duerme con nosotros en la cama), puede producirse un sobrecalentamiento peligroso que, en casos extremos, ha derivado en incendios o explosiones de la batería. La recomendación es cargarlo sobre una superficie rígida y, preferentemente, fuera de la habitación.

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