Enchufar el cable directamente en estaciones públicas de carga expone tus contraseñas y cuentas bancarias a un ataque silencioso.

Quedarse con un 5% de batería mientras esperás una conexión de vuelo en una terminal internacional genera una reacción automática: buscar desesperadamente la columna o el asiento con puertos USB integrados y conectar el teléfono. Sin embargo, organismos de ciberseguridad y agencias de investigación de todo el mundo advierten que usar estaciones públicas de carga directa conlleva un riesgo grave conocido como Juice Jacking.

Cómo un cable de carga puede vaciar tus datos Los cables USB modernos no están diseñados únicamente para transmitir energía eléctrica; sus filamentos internos también sirven para transferir archivos, sincronizar fotos e instalar software a alta velocidad. Los ciberdelincuentes manipulan los puertos USB públicos en aeropuertos, hoteles y estaciones de tren instalando microchips ocultos detrás del panel.

Al conectar tu teléfono directamente a uno de esos puertos infectados, el sistema puede extraer silenciosamente tus contraseñas guardadas, copias de seguridad o instalar programas espía sin que aparezca ninguna notificación en la pantalla.