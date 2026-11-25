Aterrizar en un país extranjero, salir de la terminal aérea o adentrarse en una ruta de montaña y descubrir que el teléfono se quedó sin señal móvil ni datos puede convertir un paseo en un momento de estrés. Muchos viajeros asumen que aplicaciones como el GPS o el traductor instantáneo requieren conexión permanente a internet para funcionar, cuando en realidad permiten descargar toda su base de datos previamente mediante Wi-Fi.