Registrar cada centímetro de la carrocería, el interior y el tablero en el estacionamiento de la agencia te blinda frente a cobros abusivos al devolver el vehículo.

Alquilar un auto en vacaciones otorga una libertad incomparable para recorrer rutas y playas a ritmo propio. Sin embargo, el momento de devolver las llaves en la agencia suele transformarse en un dolor de cabeza cuando un empleado señala un rayón diminuto en el paragolpes o una marca en una llanta y pretende descontar cientos de dólares del depósito de garantía. Como los contratos de alquiler suelen firmarse con apuro tras un vuelo largo, muchos viajeros omiten documentar el estado real en el que reciben el vehículo.

Por qué la planilla de papel de la agencia nunca alcanza Al entregarte el auto, el agente suele darte un esquema dibujado donde marca con cruces algunos golpes evidentes. El problema es que las cámaras de inspección automatizadas o los revisores al momento de la devolución buscan microfisuras en el parabrisas, raspaduras debajo del faldón delantero o manchas en el tapizado que no figuraban en ese dibujo superficial. Si no tenés pruebas visuales propias con fecha y hora, la agencia asumirá que el daño ocurrió durante tu viaje.

Qué tenés que filmar exactamente antes de poner primera Encendé la cámara del teléfono en alta definición, activá el flash (incluso de día, para iluminar zonas bajas) y caminá despacio alrededor del auto narrando en voz alta lo que ves: