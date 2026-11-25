Alquilar un auto en vacaciones otorga una libertad incomparable para recorrer rutas y playas a ritmo propio. Sin embargo, el momento de devolver las llaves en la agencia suele transformarse en un dolor de cabeza cuando un empleado señala un rayón diminuto en el paragolpes o una marca en una llanta y pretende descontar cientos de dólares del depósito de garantía. Como los contratos de alquiler suelen firmarse con apuro tras un vuelo largo, muchos viajeros omiten documentar el estado real en el que reciben el vehículo.
Por qué la planilla de papel de la agencia nunca alcanza
Al entregarte el auto, el agente suele darte un esquema dibujado donde marca con cruces algunos golpes evidentes. El problema es que las cámaras de inspección automatizadas o los revisores al momento de la devolución buscan microfisuras en el parabrisas, raspaduras debajo del faldón delantero o manchas en el tapizado que no figuraban en ese dibujo superficial. Si no tenés pruebas visuales propias con fecha y hora, la agencia asumirá que el daño ocurrió durante tu viaje.
Qué tenés que filmar exactamente antes de poner primera
Encendé la cámara del teléfono en alta definición, activá el flash (incluso de día, para iluminar zonas bajas) y caminá despacio alrededor del auto narrando en voz alta lo que ves:
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Chapa, paragolpes y bajos: enfoca de cerca las cuatro esquinas, los zócalos inferiores y el borde del paragolpes delantero, que suelen rasparse en cordones altos.
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Parabrisas y ópticas: revisá todo el vidrio delantero buscando pequeñas "estrellitas" o impactos de piedras que puedan rajarse con el cambio de temperatura.
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Neumáticos y rueda de auxilio: filmá el estado de las cubiertas, las tasas o llantas y abrí el baúl para verificar que estén el auxilio, el gato hidráulico y las balizas reglamentarias.
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Tablero encendido y techo: registrá el kilometraje inicial, la aguja del tanque de combustible lleno y el estado del tapizado y el techo interior.
El paso final al entregar las llaves
Al finalizar el viaje, repetí exactamente el mismo video de 40 segundos en el estacionamiento de devolución antes de irte al aeropuerto. Conservá ambos archivos en tu celular durante al menos dos meses, ya que algunas compañías demoran semanas en procesar cargos adicionales en la tarjeta de crédito.