Las aerolíneas económicas permiten subir con un almohadón cervical sin contarlo como bulto adicional, un espacio que podés aprovechar al máximo.

Viajar en aerolíneas low cost permite conseguir pasajes a precios muy accesibles, pero el ahorro desaparece rápidamente cuando el sistema exige pagar cifras elevadas por despachar una valija o incluso por subir un carry-on a la cabina. Frente a la estricta política del "artículo personal" (una mochila pequeña que debe caber debajo del asiento delantero), los viajeros frecuentes perfeccionaron un recurso tan simple como ingenioso para sumar varios días de muda de ropa sin violar el reglamento.

El vacío legal de los accesorios de descanso a bordo Casi todas las compañías aéreas permiten que los pasajeros embarquen con artículos médicos o elementos de confort personal —como un abrigo puesto, un libro o una almohada cervical para el cuello— sin computarlos dentro de la franquicia de equipaje de mano. El truco consiste en reemplazar el relleno de espuma o gomaespuma de la almohada de viaje por prendas blandas enrolladas.