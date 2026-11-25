Viajar en aerolíneas low cost permite conseguir pasajes a precios muy accesibles, pero el ahorro desaparece rápidamente cuando el sistema exige pagar cifras elevadas por despachar una valija o incluso por subir un carry-on a la cabina. Frente a la estricta política del "artículo personal" (una mochila pequeña que debe caber debajo del asiento delantero), los viajeros frecuentes perfeccionaron un recurso tan simple como ingenioso para sumar varios días de muda de ropa sin violar el reglamento.
El vacío legal de los accesorios de descanso a bordo
Casi todas las compañías aéreas permiten que los pasajeros embarquen con artículos médicos o elementos de confort personal —como un abrigo puesto, un libro o una almohada cervical para el cuello— sin computarlos dentro de la franquicia de equipaje de mano. El truco consiste en reemplazar el relleno de espuma o gomaespuma de la almohada de viaje por prendas blandas enrolladas.
Cómo armar tu almohada-valija en pocos minutos
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Elegí una funda con cierre amplio: comprá una almohada cervical con funda desmontable de tela elástica o simplemente llevá una funda de almohada común pequeña doblada dentro de la mochila hasta llegar a la sala de embarque.
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Enrollá prendas livianas y flexibles: rellená el interior con remeras de algodón, ropa interior, medias, trajes de baño o calzas bien enrolladas. Evitá objetos rígidos, cierres metálicos gruesos o calzado que deformen la textura blanda.
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Mantené la apariencia natural: asegurate de que conserve la forma curva y mullida típica de un almohadón de cuello para que resulte cómoda al apoyarla durante el vuelo.
Precauciones para no tener problemas en la puerta de embarque
Colocate la almohada alrededor del cuello antes de acercarte a la fila de control de tarjetas de embarque y mantenela puesta hasta sentarte en tu butaca. De este modo, ganás entre dos y tres kilos adicionales de capacidad de carga completamente gratis y, de paso, tenés un soporte cómodo para dormir durante el trayecto.