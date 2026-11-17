El mundo del boxeo atraviesa horas de profundo dolor. El irlandés Lee Reeves murió a los 31 años después de pasar tres meses en coma inducido por las graves lesiones que sufrió durante un combate disputado en agosto. La noticia fue confirmada este martes por su promotora, Queensberry Promotions.

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El dramático episodio ocurrió el 1 de agosto, cuando Reeves se enfrentó a su compatriota Gary Cully por el título vacante del peso superligero celta de la BUI, en el 3Arena de Dublín. El combate llegó hasta el décimo y último asalto, cuando Cully consiguió noquearlo.

BOXING WORLD IN MOURNING: Irish Boxer Lee Reeves Dies at 31, Three Months After Suffering Brain Injury in the RingIrish boxer Lee Reeves, popularly known as "El Champo", has died aged 31 after spending more than three months battling a critical brain injury sustained during a fight in Dublin.Reeves suffered the injury on August 1, 2026, when he faced fellow Irishman Gary Cully for the vacant BUI Celtic super-lightweight title at the 3Arena.He was knocked down twice before the fight was stopped in the 10th and final round.He subsequently lost consciousness in the ring, was stretchered out and rushed to Beaumont Hospital, where he underwent emergency brain surgery before being placed in a medically induced coma.Sadly, he developed an infection over the weekend and passed away on Monday, November 16, surrounded by loved ones.

La situación generó una enorme preocupación. Reeves quedó tendido sobre la lona y tuvo que ser retirado del cuadrilátero en camilla , mientras recibía asistencia médica. Posteriormente fue trasladado de urgencia a un hospital, donde fue sometido a una intervención quirúrgica por una grave lesión cerebral.

Los médicos decidieron inducirlo a un coma para intentar estabilizar su estado. Durante los meses siguientes permaneció internado y, aunque llegó a mostrar algunas señales de mejoría, su cuadro volvió a complicarse.

El irlandés Lee Reeves murió a los 31 años después de pasar tres meses en coma inducido por las graves lesiones que sufrió durante un combate disputado en agosto.(@Lee Reeves)

Según informaron medios irlandeses, el boxeador contrajo una infección durante el último fin de semana que terminó agravando su situación. Murió el lunes en el University Hospital Limerick, acompañado por sus familiares. El mes anterior había sido trasladado desde Dublín para estar más cerca de sus seres queridos.

Quién era Lee Reeves, el boxeador que también se destacó fuera del ring

Reeves había comenzado su carrera profesional en 2018 y construido un destacado historial de 16 victorias en 18 peleas, 11 de ellas por nocaut. Sin embargo, su historia trascendía ampliamente los resultados deportivos.

Reeves había comenzado su carrera profesional en 2018 y construido un destacado historial de 16 victorias en 18 peleas, 11 de ellas por nocaut. Sin embargo, su historia trascendía ampliamente los resultados deportivos.(@Lee Reeves)

El irlandés también había servido en el Ejército de su país y alcanzado notoriedad entre el público británico por su participación en la edición 2023 del reality show Survivor, de la BBC.

Además, estaba profundamente comprometido con las campañas de prevención del suicidio en su ciudad natal, Limerick. Se había convertido en embajador de una organización dedicada a esa causa después de perder a su madre por suicidio.

El emotivo mensaje de Gary Cully tras la muerte de su último rival

La noticia provocó numerosas muestras de dolor en el ambiente del boxeo. Uno de los mensajes más conmovedores fue el de Gary Cully, el hombre que había compartido el ring con Reeves en su último combate.

El púgil utilizó sus redes sociales para recordar el vínculo que los unía desde hacía años y expresó su incredulidad por la noticia.

“Todavía recuerdo los días en el estadio cuando solía ver a Lee en los campeonatos nacionales, en una categoría de peso superior a la mía, y siempre me impresionaban sus peleas y su llamativo atuendo. Qué gran persona y qué caballero. Siempre hubo mucho cariño entre nosotros, campeón. No puedo creer que esté escribiendo esto, pero descansa en paz, hermano”, escribió.

Desde Queensberry Promotions también expresaron su pesar por la muerte del deportista y lo recordaron como “un boxeador inmensamente talentoso, además de un verdadero modelo a seguir y una inspiración para su comunidad”.