Por qué tu perro te sigue hasta al baño (y qué significa realmente)

Todos los dueños de perros lo vivieron: cerrás la puerta del baño y a los pocos segundos escuchás un llanto leve o ves una pata intentando abrir por debajo. Para los caninos, la privacidad humana es un concepto incomprensible. Lejos de ser un simple capricho o una casualidad, este comportamiento de "perro policía" tiene explicaciones biológicas y emocionales que fortalecen el entendimiento de nuestra convivencia.
El instinto de manada y la mentalidad de "Velcro"
La principal razón es puramente evolutiva. Los perros son descendientes de lobos, animales de manada. En su estado natural, hacer cosas solos es peligroso. Seguirte a todas partes, incluido el baño, es una señal de que te consideran parte fundamental de su familia y buscan tu compañía para sentirse seguros y protegidos. Sos su "humano-Velcro": necesitan contacto visual o físico constante para confirmar que estás bien y que ellos también lo están.
El factor de la curiosidad y el refuerzo involuntario
Los perros son criaturas extremadamente curiosas y su sentido del olfato es miles de veces superior al nuestro. El baño está lleno de aromas intensos y cambiantes que les resultan fascinantes. Además, si cada vez que tu perro te sigue al baño vos lo acariciás, le hablás o le prestás atención, estás reforzando involuntariamente ese comportamiento. El perro aprende que seguirte al baño tiene una recompensa social.
Cuándo este comportamiento puede ser un problema
Aunque en la mayoría de los casos es una muestra de afecto y lealtad, si tu perro entra en pánico extremo (llora, rasca la puerta desesperadamente, destruye objetos) cada vez que perdés contacto visual por unos segundos, podría estar sufriendo Ansiedad por Separación. En estos casos, es importante trabajar la independencia del animal o consultar con un etólogo (especialista en comportamiento animal) para evitar que el estrés afecte su salud.