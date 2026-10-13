El documento clave de tus abuelos que te facilita la ciudadanía española

La búsqueda de un futuro mejor o la simple conexión con las raíces familiares llevó a miles de argentinos a iniciar los trámites para obtener la ciudadanía española, especialmente bajo la vigencia de la Ley de Memoria Democrática (conocida como "Ley de Nietos"). Sin embargo, el entusiasmo inicial suele chocar contra una barrera burocrática difícil de superar: conseguir la documentación original de los antepasados nacidos en España. Existe un documento específico que es la llave maestra de todo el expediente.
La Certificación Literal de Nacimiento: el pilar del trámite
No sirve una fotocopia, ni un documento nacional de identidad antiguo, ni la libreta de familia. El documento imprescindible es la Certificación Literal de Nacimiento del antepasado español (abuelo/a o padre/madre) expedida por el Registro Civil español correspondiente a su lugar de nacimiento. "Literal" significa que es una copia exacta e íntegra de la inscripción original, incluyendo anotaciones marginales, y debe estar debidamente legalizada y apostillada si no es formato plurilingüe.
Dónde y cómo buscar este documento crucial
Si no tenés este papel en casa, la búsqueda puede ser desafiante pero no imposible:
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Datos precisos: necesitás saber nombre completo, fecha y, fundamentalmente, el pueblo o municipio exacto de nacimiento del antepasado. "Cerca de Galicia" no sirve.
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Solicitud online: el Ministerio de Justicia de España permite solicitar estas certificaciones online de forma gratuita a través de su sede electrónica, siempre que el Registro Civil esté digitalizado.
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Parroquias y archivos: si el nacimiento es anterior a 1870 (cuando se crearon los registros civiles), la búsqueda debe dirigirse a los archivos parroquiales de la localidad, solicitando la partida de bautismo.
El tiempo corre: la vigencia de la Ley de Nietos
Es crucial recordar que la Ley de Memoria Democrática, que facilita el acceso a la ciudadanía a hijos y nietos de exiliados y nacidos fuera de España de madre española, tiene un plazo de vigencia limitado. Iniciar la búsqueda de la Certificación Literal de Nacimiento lo antes posible es fundamental, ya que los registros civiles españoles suelen tener demoras significativas debido a la alta demanda desde Argentina y otros países de Latinoamérica.