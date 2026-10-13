El documento clave de tus abuelos que te facilita la ciudadanía española

Sin este papel original, conseguir el pasaporte europeo es casi imposible y miles de argentinos lo buscan desesperadamente en archivos olvidados.

La búsqueda de un futuro mejor o la simple conexión con las raíces familiares llevó a miles de argentinos a iniciar los trámites para obtener la ciudadanía española, especialmente bajo la vigencia de la Ley de Memoria Democrática (conocida como "Ley de Nietos"). Sin embargo, el entusiasmo inicial suele chocar contra una barrera burocrática difícil de superar: conseguir la documentación original de los antepasados nacidos en España. Existe un documento específico que es la llave maestra de todo el expediente.

La Certificación Literal de Nacimiento: el pilar del trámite No sirve una fotocopia, ni un documento nacional de identidad antiguo, ni la libreta de familia. El documento imprescindible es la Certificación Literal de Nacimiento del antepasado español (abuelo/a o padre/madre) expedida por el Registro Civil español correspondiente a su lugar de nacimiento. "Literal" significa que es una copia exacta e íntegra de la inscripción original, incluyendo anotaciones marginales, y debe estar debidamente legalizada y apostillada si no es formato plurilingüe.

Dónde y cómo buscar este documento crucial Si no tenés este papel en casa, la búsqueda puede ser desafiante pero no imposible: