Combinar el plato grande delantero con los piñones grandes traseros tuerce la cadena en diagonal y provoca ruidos y roturas.

Tener una bicicleta de 18, 21 o 24 velocidades ofrece una enorme versatilidad para enfrentar subidas empinadas o pedalear rápido en el llano. No obstante, muchos ciclistas seleccionan los cambios sin prestar atención a la alineación visual de la cadena entre los engranajes delanteros y traseros. Forzar combinaciones extremas en diagonal —lo que en ciclismo se denomina "cruzar la cadena"— acorta drásticamente la vida útil de toda la transmisión.

Qué significa cruzar la cadena y por qué daña los dientes La cadena funciona de manera óptima cuando trabaja lo más recta y paralela posible respecto al cuadro de la bicicleta. Cuando ponés el plato más grande adelante (el exterior) junto con el piñón más grande atrás (el interior) —o viceversa, plato chico con piñón chico—, la cadena queda tensada en un ángulo diagonal forzado.

Esta torsión lateral provoca que los eslabones rocen constantemente contra el descarrilador delantero, limen los laterales de los dientes metálicos y puedan incluso cortar la cadena en pleno esfuerzo de pedaleo.