Muchos motociclistas y ciclistas piensan que el momento más peligroso para circular bajo el agua es durante una tormenta torrencial. Sin embargo, las estadísticas de siniestralidad vial demuestran que el mayor número de caídas ocurre apenas empieza a lloviznar , durante los primeros quince minutos de precipitación, especialmente en zonas secas donde pasan semanas sin llover.

La emulsión invisible sobre el pavimento seco

Durante los días secos, los autos y camiones depositan sobre el asfalto gotas de aceite, gasoil, hollín y polvo fino de neumáticos. Cuando caen las primeras gotas de lluvia, el agua no alcanza a lavar la calle, sino que se emulsiona con esa suciedad creando una película jabonosa transparente que reduce la adherencia de las ruedas casi a cero. Recién después de 20 o 30 minutos de lluvia continua el agua arrastra esa grasa hacia las alcantarillas.