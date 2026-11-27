Mirar un casco de moto guardado en el placard, ver que la carcasa exterior brilla impecable y no tiene ni un solo rasguño suele llevar a pensar que sigue protegiendo exactamente igual que el día en que salió de la caja. Sin embargo, los fabricantes mundiales de equipamiento vial y las agencias de seguridad advierten que todos los cascos tienen una vida útil limitada de entre 5 y 7 años desde su fecha de fabricación.

El deterioro invisible del poliestireno expandido (EPS)

La verdadera protección de un casco no reside en su carcasa plástica o de fibra exterior, sino en el relleno interior de poliestireno expandido (EPS), una espuma rígida diseñada para deformarse y absorber la energía cinética de un impacto protegiendo el cráneo. Con el paso de los años, la radiación ultravioleta del sol, los cambios de temperatura, el sudor del cuero cabelludo y los productos capilares resecan y cristalizan ese poliestireno, volviéndolo quebradizo e incapaz de amortiguar un golpe.