El método "50-30-20" para ordenar tu sueldo y llegar a fin de mes

En un contexto de alta inflación como el de Argentina, estirar el sueldo hasta fin de mes parece una misión imposible. La mayoría de las personas vive al día, sin saber exactamente en qué se gasta el dinero y con nula capacidad de ahorro. Para salir de este caos financiero, los expertos recomiendan aplicar un método de presupuesto simple y efectivo: la regla del 50-30-20.

Qué significa cada porcentaje del método Este método propone dividir tus ingresos netos (lo que te queda en mano) en tres categorías fijas:

50% para Necesidades Básicas: Alquiler o hipoteca, expensas, servicios (luz, agua, gas, internet), comida, transporte y salud. Es lo indispensable para vivir. Si este porcentaje es mayor, tenés que buscar reducir gastos fijos.

30% para Gastos Flexibles (Deseos): Salidas, entretenimiento, suscripciones (Netflix, Spotify), gimnasio, ropa y hobbies. Son los gastos que mejoran tu calidad de vida pero que podrías recortar en caso de emergencia.

20% para Ahorro e Inversión (o pago de deudas): Este es el porcentaje más importante para tu futuro. Debe destinarse a armar un fondo de emergencia, invertir (para no perder contra la inflación) o cancelar deudas de tarjetas de crédito. Cómo aplicar la regla con la inflación argentina El mayor desafío en Argentina es que las Necesidades Básicas (50%) suelen llevarse una porción mayor del sueldo debido a los aumentos constantes. La clave es adaptar la regla sin perder su esencia. Quizás este mes tu distribución sea 60-25-15, pero el objetivo siempre debe ser trabajar para acercarse al 50-30-20, recortando los Gastos Flexibles antes que eliminar el Ahorro.