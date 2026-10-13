    • 13 de octubre de 2026 - 15:55

    El método "50-30-20" para ordenar tu sueldo y llegar a fin de mes

    Una regla simple de administración financiera permite cubrir gastos, darte gustos y ahorrar, adaptándose a la realidad económica argentina.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En un contexto de alta inflación como el de Argentina, estirar el sueldo hasta fin de mes parece una misión imposible. La mayoría de las personas vive al día, sin saber exactamente en qué se gasta el dinero y con nula capacidad de ahorro. Para salir de este caos financiero, los expertos recomiendan aplicar un método de presupuesto simple y efectivo: la regla del 50-30-20.

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    Qué significa cada porcentaje del método

    Este método propone dividir tus ingresos netos (lo que te queda en mano) en tres categorías fijas:

    • 50% para Necesidades Básicas: Alquiler o hipoteca, expensas, servicios (luz, agua, gas, internet), comida, transporte y salud. Es lo indispensable para vivir. Si este porcentaje es mayor, tenés que buscar reducir gastos fijos.

    • 30% para Gastos Flexibles (Deseos): Salidas, entretenimiento, suscripciones (Netflix, Spotify), gimnasio, ropa y hobbies. Son los gastos que mejoran tu calidad de vida pero que podrías recortar en caso de emergencia.

    • 20% para Ahorro e Inversión (o pago de deudas): Este es el porcentaje más importante para tu futuro. Debe destinarse a armar un fondo de emergencia, invertir (para no perder contra la inflación) o cancelar deudas de tarjetas de crédito.

    Cómo aplicar la regla con la inflación argentina

    El mayor desafío en Argentina es que las Necesidades Básicas (50%) suelen llevarse una porción mayor del sueldo debido a los aumentos constantes. La clave es adaptar la regla sin perder su esencia. Quizás este mes tu distribución sea 60-25-15, pero el objetivo siempre debe ser trabajar para acercarse al 50-30-20, recortando los Gastos Flexibles antes que eliminar el Ahorro.

    El primer paso: registrá tus gastos

    Antes de dividir los porcentajes, necesitás saber la verdad. Durante un mes, anotá cada gasto, por más mínimo que sea (café, kiosco, propinas), en una app de finanzas o una planilla de Excel. Al finalizar el mes, categorizalos. Te sorprenderás de la cantidad de "gastos hormiga" que diluyen tu sueldo en la categoría de "Deseos" y que podrías destinar a tu fondo de ahorro o inversión.

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