    • 9 de octubre de 2026 - 22:30

    Cómo limpiar vidrios y espejos para que no queden marcas ni vetas

    El secreto de la hoja de diario con vinagre que elimina las marcas de dedos y el polvillo de forma definitiva.

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    Por Sofía Hache

    Limpiar las ventanas y espejos de la casa parece una tarea interminable: al pasar el trapo habitual o limpiavidrios comercial, suelen quedar vetas opacas que se hacen visibles con la luz del sol. La técnica tradicional que usan los limpiavidrios profesionales reemplaza los paños de tela por papel de diario viejo y vinagre diluido.

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    Las franelas y microfibra suelen soltar pelusas invisibles o acumular residuos de detergente que forman una película grasosa al frotar el vidrio. En cambio, la tinta del papel de diario contiene solventes que pulen la superficie sin rayar y el papel absorbe la humedad sin dejar rastro.

    Mezcla casera y técnica de secado sin vetas

    • Preparar el rociador: en una botella con gatillo, mezclá 2 tazas de agua, media taza de vinagre blanco de alcohol y una gota de detergente para platos.

    • Rociado uniforme: aplicá la mezcla sobre la superficie del vidrio o espejo a unos 20 cm de distancia.

    • Limpieza en zigzag: doblá una hoja de papel de diario y pasala haciendo movimientos horizontales de arriba hacia abajo.

    • Secado vertical: pasá una segunda hoja seca con movimientos verticales; cambiar el sentido ayuda a identificar si quedó alguna gota sin secar.

    La mejor hora del día para limpiar cristales

    Evitá limpiar los vidrios cuando el sol les dé de manera directa. El calor evapora la mezcla de vinagre demasiado rápido antes de que puedas pasar el papel de diario, generando justamente las manchas que querés evitar. Lo ideal es hacerlo a primera hora de la mañana o en días nublados.

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