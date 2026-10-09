Cómo limpiar vidrios y espejos para que no queden marcas ni vetas

El secreto de la hoja de diario con vinagre que elimina las marcas de dedos y el polvillo de forma definitiva.

Limpiar las ventanas y espejos de la casa parece una tarea interminable: al pasar el trapo habitual o limpiavidrios comercial, suelen quedar vetas opacas que se hacen visibles con la luz del sol. La técnica tradicional que usan los limpiavidrios profesionales reemplaza los paños de tela por papel de diario viejo y vinagre diluido.

Por qué los paños comunes dejan marcas en el cristal Las franelas y microfibra suelen soltar pelusas invisibles o acumular residuos de detergente que forman una película grasosa al frotar el vidrio. En cambio, la tinta del papel de diario contiene solventes que pulen la superficie sin rayar y el papel absorbe la humedad sin dejar rastro.