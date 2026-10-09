WhatsApp: qué significa que una cuenta esté "en revisión" y cómo recuperar el acceso a los chats

WhatsApp puede mostrar el aviso “Cuenta en revisión” cuando sus sistemas de seguridad detectan comportamientos que podrían incumplir las condiciones de uso de la plataforma. El mensaje puede impedir temporalmente el acceso a la cuenta y generar preocupación entre los usuarios, especialmente cuando utilizan la aplicación para trabajar o necesitan consultar conversaciones importantes.
Sin embargo, la advertencia no significa necesariamente que la cuenta haya sido bloqueada de manera definitiva. La plataforma analiza la actividad asociada al número de teléfono y, si determina que no hubo una infracción, puede restablecer el servicio.
Entre los motivos que pueden activar esta revisión se encuentran el envío masivo de mensajes, las conductas asociadas al spam, la automatización de conversaciones y el uso de aplicaciones no oficiales, como WhatsApp Plus o GB WhatsApp. Estas versiones modificadas no están autorizadas y pueden poner en riesgo la seguridad de la cuenta.
Cómo recuperar una cuenta de WhatsApp que está en revisión
El primer paso es utilizar la opción que aparece en la propia aplicación para solicitar que WhatsApp vuelva a analizar el caso. El procedimiento es sencillo:
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Abrir WhatsApp e ingresar a la pantalla en la que aparece el aviso de bloqueo o revisión.
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Pulsar “Solicitar revisión”, si la opción está disponible.
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Seguir las instrucciones que aparecen en pantalla para enviar la solicitud.
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Esperar la respuesta de la plataforma, que llegará mediante una notificación de WhatsApp.
La compañía señala que la mayoría de las revisiones de cuentas bloqueadas se completan en un plazo de 24 horas, aunque el tiempo puede variar según cada caso. Además, enviar varias solicitudes o contactar a la empresa por otros medios no acelera el proceso.
¿Se pierden los chats durante la revisión?
Mientras la cuenta permanece bloqueada, el usuario puede perder temporalmente el acceso al historial de conversaciones y a las copias de seguridad asociadas. Esto no significa necesariamente que todos los mensajes hayan sido eliminados.
Si WhatsApp revierte la restricción, el usuario podrá volver a ingresar a su cuenta. Para recuperar conversaciones si fuera necesario reinstalar la aplicación o cambiar de dispositivo, es importante contar con una copia de seguridad actualizada en Google Drive, en Android, o iCloud, en iPhone.
La disponibilidad de los mensajes dependerá de que exista una copia de seguridad y de que pueda restaurarse correctamente. Por eso, no conviene desinstalar la aplicación ni borrar sus datos sin antes evaluar las opciones de recuperación disponibles.
Qué hacer para evitar que vuelva a ocurrir
Para reducir el riesgo de nuevas restricciones, se recomienda utilizar únicamente las versiones oficiales de WhatsApp o WhatsApp Business, disponibles en las tiendas de aplicaciones. También es importante evitar el envío repetitivo de mensajes a numerosos contactos, las herramientas de automatización no autorizadas y las comunicaciones masivas que puedan ser denunciadas como spam.
Si el usuario considera que el bloqueo fue un error, la vía indicada es solicitar la revisión desde la aplicación y esperar la respuesta oficial. Si WhatsApp confirma que hubo una infracción, la restricción podría mantenerse e incluso convertirse en permanente.