WhatsApp: qué significa que una cuenta esté "en revisión" y cómo recuperar el acceso a los chats

La aplicación puede restringir temporalmente una cuenta si detecta actividad sospechosa o posibles infracciones de sus normas. Hay un procedimiento para solicitar una revisión y recuperar el acceso si el bloqueo fue un error.

WhatsApp puede mostrar el aviso “Cuenta en revisión” cuando sus sistemas de seguridad detectan comportamientos que podrían incumplir las condiciones de uso de la plataforma. El mensaje puede impedir temporalmente el acceso a la cuenta y generar preocupación entre los usuarios, especialmente cuando utilizan la aplicación para trabajar o necesitan consultar conversaciones importantes.

Sin embargo, la advertencia no significa necesariamente que la cuenta haya sido bloqueada de manera definitiva. La plataforma analiza la actividad asociada al número de teléfono y, si determina que no hubo una infracción, puede restablecer el servicio.

Entre los motivos que pueden activar esta revisión se encuentran el envío masivo de mensajes, las conductas asociadas al spam, la automatización de conversaciones y el uso de aplicaciones no oficiales, como WhatsApp Plus o GB WhatsApp. Estas versiones modificadas no están autorizadas y pueden poner en riesgo la seguridad de la cuenta.

Cómo recuperar una cuenta de WhatsApp que está en revisión El primer paso es utilizar la opción que aparece en la propia aplicación para solicitar que WhatsApp vuelva a analizar el caso. El procedimiento es sencillo:

Abrir WhatsApp e ingresar a la pantalla en la que aparece el aviso de bloqueo o revisión.

Pulsar “Solicitar revisión”, si la opción está disponible.

Seguir las instrucciones que aparecen en pantalla para enviar la solicitud.

Esperar la respuesta de la plataforma, que llegará mediante una notificación de WhatsApp. La compañía señala que la mayoría de las revisiones de cuentas bloqueadas se completan en un plazo de 24 horas, aunque el tiempo puede variar según cada caso. Además, enviar varias solicitudes o contactar a la empresa por otros medios no acelera el proceso.