El damnificado fue contactado desde números de México y convencido de transferir una suma millonaria bajo la promesa de falsas inversiones. Por el hecho, imputaron a un policía retirado oriundo de Mendoza.

Más de $167 millones perdió un sanjuanino tras caer en una maniobra de estafa virtual que comenzó con un simple contacto por WhatsApp. A raíz de su denuncia, la Justicia provincial avanzó con la formalización de la investigación y dictó medidas patrimoniales para intentar resguardar el monto sustraído.

De acuerdo con la hipótesis que maneja la UFI Delitos Informáticos, el engaño se inició cuando el sanjuanino recibió mensajes desde líneas telefónicas radicadas en México. A través de esa vía, los interlocutores lograron persuadirlo para que realizara transferencias de dinero bajo la promesa de acceder a supuestas inversiones rentables, lo que terminó provocándole un perjuicio económico superior a los $167 millones.

El avance judicial tras la denuncia Con el objetivo de determinar el destino de los fondos y el rol de quienes participaron en la operatoria, la jueza Ana Carolina Parra dio por formalizada la investigación penal preparatoria por un plazo de 12 meses. En esa instancia, resultó imputado Lino Godoy, un policía retirado oriundo de Mendoza que figura como titular de las cuentas bancarias a las que habrían ingresado las transferencias realizadas por la víctima.

A Godoy se le atribuyó la presunta participación necesaria en el delito de estafa, previsto en el artículo 172 del Código Penal. Como medida clave para proteger el reclamo patrimonial del damnificado mientras avanza la causa, la magistrada ordenó la inhibición general de bienes del acusado hasta cubrir la suma de $167.860.000, por un período de cuatro meses.

Restricciones para proteger al denunciante Aunque el imputado continuará el proceso en libertad, la Justicia le impuso una serie de condiciones por cuatro meses orientadas a resguardar a la víctima y garantizar el curso de la investigación: