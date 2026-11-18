La historia de Martin Cisella no es la de un piloto que ganó todas las carreras. Es la historia de alguien que supo adaptarse a una disciplina completamente nueva, aprender rápidamente, escuchar a los más experimentados y construir, competencia tras competencia, un resultado que muy pocos habrían imaginado. En una temporada marcada por rivales competitivos, recorridos difíciles y constantes cambios en la clasificación, su principal fortaleza fue la regularidad.

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Dos podios en las primeras dos carreras, el liderazgo conquistado en la Italian Baja, la capacidad de defenderlo en la Baja dello Stella y, finalmente, la gestión decisiva de la HunGarian Baja. Cinco carreras durante 2026, precedidas por apenas dos experiencias en 2025, fueron suficientes para conquistar el título más importante del Cross Country italiano.

Martin Alejandro Cisella, junto a su navegante Erika Mingozzi, protagonizó una de las historias más sorprendentes del Campeonato Italiano de Cross Country 2026. Hay victorias que se construyen durante años de sacrificio y otras que llegan cuando la pasión se encuentra con el coraje de animarse a un nuevo desafío.

La historia de Martin Alejandro Cisella, conocido por todos como “El Gaucho”, tiene un poco de ambas. Nacido en 1985 en San Juan, Argentina, y radicado en Italia desde muy joven, Cisella siempre llevó los motores en la sangre.

Desde el motocross hasta el autocross y las competencias de velocidad todoterreno, su vida deportiva estuvo acompañada por el rugido de los motores, la tierra y la adrenalina. Pero nadie, probablemente ni siquiera él mismo, habría imaginado que en poco más de un año lograría convertirse en Campeón Italiano Absoluto de Cross Country 2026.

A los cuarenta años, cuando muchos deportistas comienzan a mirar hacia atrás, El Gaucho decidió comenzar una nueva aventura. Una historia que une Argentina e Italia, experiencia y nuevos desafíos, velocidad y capacidad para superar las dificultades. El 2026 quedará para siempre como el año en que un piloto que llegó al Cross Country casi por diversión consiguió conquistar el título absoluto en su primera temporada completa.

Casi como un juego

La historia comenzó a tomar forma en 2025, cuando Martin asistió a la Italian Baja de Pordenone. El ambiente de las competencias Baja, la velocidad de los vehículos de competición y el atractivo de las carreras de resistencia despertaron nuevamente sus ganas de competir. La decisión no tardó en llegar: comprar un Can-Am Maverick X3 preparado por South Racing y probar suerte en una nueva disciplina.

En septiembre de 2025 debutó en la Baja dello Stella, acompañado por Roberto Briani como navegante. El resultado sorprendió a todos: tercer puesto en la clasificación general en su primera participación. Para 2026, Martin decidió disputar el Campeonato Italiano completo, sin imaginar que aquella decisión lo llevaría a vivir una temporada inolvidable.

Un nuevo equipo

El proyecto comenzó a consolidarse con una incorporación fundamental: la llegada de Erika Mingozzi al asiento derecho, una experimentada navegante con quien rápidamente nació una gran conexión deportiva.

La preparación y asistencia del Can-Am Maverick X3 T4 quedaron a cargo del RPM Garage Racing Team de Lorenzo Vianello, un equipo que terminaría convirtiéndose en una pieza clave del éxito.

El campeonato comenzó en marzo, sobre los caminos de tierra de la región italiana de Friuli, con la Artugna Race. La lluvia, el barro y las difíciles condiciones del terreno pusieron inmediatamente a prueba a los competidores.

En mayo llegó el Sardegna Rally Raid, una de las competencias más exigentes de la temporada. Los caminos de la isla italiana requerían resistencia, precisión en la navegación y especial atención a la mecánica. Cualquier error podía costar minutos valiosos.

Después de dos fechas, Cisella ocupaba la segunda posición del campeonato con 128 puntos. Lo que inicialmente había nacido como un proyecto para divertirse comenzaba a transformarse en una verdadera oportunidad deportiva.

Italian Baja: El Gaucho en lo alto

El verdadero punto de inflexión llegó en junio, durante la Italian Baja de Pordenone. La competencia, incluida también en el calendario internacional, representaba una prueba especialmente importante. El coeficiente triple de puntuación podía modificar completamente el equilibrio del campeonato.

Cisella enfrentó una competencia muy exigente y consiguió sumar puntos fundamentales para sus aspiraciones. Al finalizar la Italian Baja, la clasificación hablaba por sí sola: Martin Alejandro Cisella era el nuevo líder del Campeonato Italiano de Cross Country con 272 puntos, por delante de Andrea Schiumarini, con 240, y Alessandro Trivini Bellini, con 234.

La Baja dello Stella no le permitió subir al podio, pero un cuarto puesto en la clasificación del campeonato italiano fue suficiente para mantener el liderazgo. La diferencia con Schiumarini se redujo a apenas 17 puntos: 308 contra 291.

La lucha por el título seguía completamente abierta. Todo se definiría en la última competencia, en Hungría. Este 12 de noviembre de 2026, Martin Cisella y Erika Mingozzi llegaron a Tapolca, cerca del lago Balaton, para disputar la HunGarian Baja.

Cuatro pilotos todavía tenían posibilidades matemáticas de conquistar el campeonato absoluto y el reglamento otorgaba puntuación doble a la última fecha. Para Erika, la situación era igualmente emocionante: lideraba el campeonato de navegantes con apenas un punto de ventaja sobre su perseguidor inmediato.

Pero el desafío más grande era mental. ya no se trataba solamente de acelerar. Había que evitar errores, proteger el vehículo y no dejarse llevar por la presión de tener un título tan importante al alcance de la mano. Finalmente, el 14 de noviembre llegó el momento decisivo.

Riccardo Benettolo y Martina Musiari se quedaron con la victoria de la fecha, pero la clasificación final del campeonato premió a quienes habían sabido construir su éxito a lo largo de toda la temporada.