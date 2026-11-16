El loro protagonizó un divertido video casero en el que repite frases con un marcado acento cuyano. Mirá el vídeo.

Un simpático loro llamado Coco se convirtió en la nueva sensación viral de San Juan tras protagonizar una divertida escena hogareña que desató carcajadas y ternura en TikTok. El ave llamó la atención de miles de usuarios no solo por su facilidad para repetir palabras, sino por hacerlo con una marcada tonada bien local.

El video fue publicado por Ana Paula Velázquez Juárez desde su perfil @pulivelazquez03. En las imágenes se observa a Coco interactuando con las mujeres presentes en la casa, quienes le hablan mientras lo filman. Con total naturalidad, el loro responde y repite frases como "hola, che" y "estás contento", imitando la cadencia y el tono de quienes lo rodean.

La reacción de los usuarios en TikTok La grabación escaló rápidamente en reproducciones, cosechando miles de "me gusta" y decenas de mensajes celebrando la picardía del animal. El detalle que más divirtió a los internautas fue justamente su acento cuyano.