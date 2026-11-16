    • 16 de noviembre de 2026 - 13:33

    La "Técnica Feynman": el método de 4 pasos para entender cualquier tema difícil

    Inventada por un premio Nobel de Física, demuestra que si no podés explicar un concepto con palabras simples, aún no lo comprendiste.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Memorizar definiciones de memoria para repetirlas en una evaluación oral o escrita suele terminar en un bloqueo mental apenas el docente cambia la formulación de la pregunta.

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    El físico estadounidense Richard Feynman, célebre por su capacidad para explicar teorías cuánticas complejas con absoluta claridad, desarrolló una estrategia de aprendizaje activo basada en la enseñanza simulada. Esta técnica detecta al instante las lagunas de conocimiento antes del día del examen.

    Los 4 pasos para dominar cualquier materia

    • Elegir el concepto: anotá el título del tema que necesitás estudiar en la parte superior de una hoja en blanco.

    • Explicarlo como a un niño: escribí con tus propias palabras todo lo que sabés del tema como si se lo estuvieras enseñando a un chico de 10 años. Evitá la jerga técnica complicada y usá ejemplos cotidianos.

    • Identificar las lagunas: cada vez que te trabes, dudes o recurras a palabras difíciles para tapar lo que no entendés, volvvé al libro o apunte original y repasá ese punto específico.

    • Simplificar y crear analogías: reescribí la explicación puliendo el lenguaje hasta que la idea fluya de manera clara, sencilla y estructurada.

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