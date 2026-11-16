La "Técnica Feynman": el método de 4 pasos para entender cualquier tema difícil

Elegir el concepto: anotá el título del tema que necesitás estudiar en la parte superior de una hoja en blanco.

Explicarlo como a un niño: escribí con tus propias palabras todo lo que sabés del tema como si se lo estuvieras enseñando a un chico de 10 años. Evitá la jerga técnica complicada y usá ejemplos cotidianos.

Identificar las lagunas: cada vez que te trabes, dudes o recurras a palabras difíciles para tapar lo que no entendés, volvvé al libro o apunte original y repasá ese punto específico.