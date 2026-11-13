    • 13 de noviembre de 2026 - 00:00

    Mate, té o café: cuál es la mejor infusión para acompañar la merienda sin interferir en la absorción de hierro

    Los taninos presentes en ciertas bebidas bloquean los nutrientes de los alimentos si se toman inmediatamente después de comer.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Acompañar las comidas o meriendas nutritivas con una taza de té caliente, un café o una ronda de mate es un hábito cotidiano indiscutido. Sin embargo, los médicos hematólogos y nutricionistas advierten que estas infusiones contienen compuestos químicos que secuestran minerales esenciales como el hierro y el calcio, impidiendo que el organismo los aproveche correctamente. Conocer cómo interactúan estas bebidas permite organizar mejor los horarios de consumo.

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    El efecto bloqueador de los taninos y polifenoles

    El té negro, el té verde, el café y la yerba mate son ricos en taninos y polifenoles. Cuando estas sustancias coinciden en el estómago con alimentos ricos en hierro de origen vegetal (como legumbres, espinaca, frutos secos o harinas fortificadas), se unen al mineral formando un compuesto insoluble que el intestino no puede absorber, eliminándolo directamente. Este efecto puede reducir la absorción de hierro hasta en un 60%.

    Pautas prácticas para disfrutar tus infusiones sin perder nutrientes

    • Respetar la brecha de tiempo: si consumiste una comida principal rica en hierro o tenés tendencia a la anemia, esperá al menos 45 a 60 minutos antes de tomar té, café o mate.

    • Elegir infusiones sin taninos: para acompañar inmediatamente la merienda o la cena, optá por infusiones de hierbas como manzanilla, menta, cedrón, rooibos o agua saborizada con cítricos, que no interfieren con los minerales.

    • Potenciar con Vitamina C: acompañar los alimentos con jugo de naranja natural, kiwi o frutillas multiplica la absorción de hierro, contrarrestando parcialmente el efecto de las infusiones.

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