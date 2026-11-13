Mate, té o café: cuál es la mejor infusión para acompañar la merienda sin interferir en la absorción de hierro

Acompañar las comidas o meriendas nutritivas con una taza de té caliente, un café o una ronda de mate es un hábito cotidiano indiscutido. Sin embargo, los médicos hematólogos y nutricionistas advierten que estas infusiones contienen compuestos químicos que secuestran minerales esenciales como el hierro y el calcio, impidiendo que el organismo los aproveche correctamente. Conocer cómo interactúan estas bebidas permite organizar mejor los horarios de consumo.

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El efecto bloqueador de los taninos y polifenoles

El té negro, el té verde, el café y la yerba mate son ricos en taninos y polifenoles. Cuando estas sustancias coinciden en el estómago con alimentos ricos en hierro de origen vegetal (como legumbres, espinaca, frutos secos o harinas fortificadas), se unen al mineral formando un compuesto insoluble que el intestino no puede absorber, eliminándolo directamente. Este efecto puede reducir la absorción de hierro hasta en un 60%.