Por qué no deberías tomar café en ayunas apenas abrís los ojos

Para millones de personas, el día no comienza oficialmente hasta que toman el primer sorbo de café caliente por la mañana. Sin embargo, los especialistas en cronobiología y gastroenterología advierten que beber café inmediatamente después de levantarse interfiere con los ritmos hormonales naturales del organismo y puede irritar la mucosa gástrica vacía. Ajustar apenas el horario de la primera taza multiplica sus beneficios energéticos.
El pico natural de cortisol al amanecer
Al despertar, el cuerpo libera de forma natural una dosis elevada de cortisol, la hormona encargada de ponernos alerta y activar el metabolismo matutino. Si ingerís cafeína justo durante ese pico natural (entre las 7:00 y las 8:30 hs), la cafeína pierde eficacia y genera tolerancia rápida, provocando que necesites cada vez más tazas para sentirte despierto y experimentes un bajón energético pronunciado a media tarde.