Por qué no deberías tomar café en ayunas apenas abrís los ojos

Para millones de personas, el día no comienza oficialmente hasta que toman el primer sorbo de café caliente por la mañana. Sin embargo, los especialistas en cronobiología y gastroenterología advierten que beber café inmediatamente después de levantarse interfiere con los ritmos hormonales naturales del organismo y puede irritar la mucosa gástrica vacía. Ajustar apenas el horario de la primera taza multiplica sus beneficios energéticos.