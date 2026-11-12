    • 12 de noviembre de 2026 - 15:42

    Por qué no deberías tomar café en ayunas apenas abrís los ojos

    Esperar entre 60 y 90 minutos tras despertar optimiza el efecto de la cafeína y evita picos de cortisol y acidez estomacal.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Para millones de personas, el día no comienza oficialmente hasta que toman el primer sorbo de café caliente por la mañana. Sin embargo, los especialistas en cronobiología y gastroenterología advierten que beber café inmediatamente después de levantarse interfiere con los ritmos hormonales naturales del organismo y puede irritar la mucosa gástrica vacía. Ajustar apenas el horario de la primera taza multiplica sus beneficios energéticos.

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    El pico natural de cortisol al amanecer

    Al despertar, el cuerpo libera de forma natural una dosis elevada de cortisol, la hormona encargada de ponernos alerta y activar el metabolismo matutino. Si ingerís cafeína justo durante ese pico natural (entre las 7:00 y las 8:30 hs), la cafeína pierde eficacia y genera tolerancia rápida, provocando que necesites cada vez más tazas para sentirte despierto y experimentes un bajón energético pronunciado a media tarde.

    Cómo organizar tu rutina de café matutino

    • Hidratación primero: apenas te levantás, tomá un vaso grande de agua natural para rehidratar el cuerpo tras el ayuno nocturno.

    • Desayunar antes: ingerí algún alimento sólido (tostadas, frutas, huevos o yogur) para proteger las paredes del estómago antes de recibir la acidez del café.

    • La ventana ideal: tomá tu primer café entre una hora y una hora y media después de haberte despertado, momento en el que los niveles naturales de cortisol comienzan a descender y la cafeína actúa con máxima efectividad.

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