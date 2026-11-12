Por qué recomiendan incluir proteínas en el desayuno para evitar el hambre a media mañana

Arrancar la mañana con un café con leche acompañado de tostadas blancas con mermelada o facturas es una costumbre profundamente arraigada en nuestra cultura. Sin embargo, este clásico desayuno compuesto casi exclusivamente por azúcares y harinas refinadas provoca una subida rápida de glucosa en sangre seguida de una caída brusca, dejando una sensación de cansancio y hambre feroz a las dos horas. Incorporar una fuente de proteínas de calidad en la primera comida del día transforma por completo el metabolismo y el rendimiento físico y mental.