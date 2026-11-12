    • 12 de noviembre de 2026 - 10:38

    Por qué recomiendan incluir proteínas en el desayuno para evitar el hambre a media mañana

    Reemplazar las facturas y galletitas dulces por huevos, yogur o queso regula la glucosa y sostiene la energía hasta el mediodía.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Arrancar la mañana con un café con leche acompañado de tostadas blancas con mermelada o facturas es una costumbre profundamente arraigada en nuestra cultura. Sin embargo, este clásico desayuno compuesto casi exclusivamente por azúcares y harinas refinadas provoca una subida rápida de glucosa en sangre seguida de una caída brusca, dejando una sensación de cansancio y hambre feroz a las dos horas. Incorporar una fuente de proteínas de calidad en la primera comida del día transforma por completo el metabolismo y el rendimiento físico y mental.

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    El efecto de la saciedad y el control de la insulina

    A diferencia de los carbohidratos simples, las proteínas tardan más tiempo en digerirse y estimulan la liberación de hormonas intestinales que envían señales directas de saciedad al cerebro (como el péptido YY), mientras reducen los niveles de grelina, la hormona del hambre. Esto evita el picoteo constante de productos ultraprocesados durante el horario laboral o escolar.

    Opciones prácticas para sumar proteínas a tu mañana

    • Huevos en todas sus formas: revueltos, poché, a la plancha o duros sobre una tostada de pan integral aportan unos 6 a 7 gramos de proteína por unidad.

    • Yogur natural o griego sin azúcar: combinado con semillas de chía, nueces y frutas frescas resulta cremoso, fresco y altamente nutritivo.

    • Quesos magros o ricota: untar ricota fresca o sumar fetas de queso fresco descremado equilibra cualquier infusión matutina.

    • Manteca de maní natural: una cucharada sobre pan integral o rodajas de banana suma proteínas vegetales y grasas saludables.

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