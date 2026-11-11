    • 11 de noviembre de 2026 - 16:07

    Máquina hormigonera: cómo preparar una mezcla de concreto perfecta

    El orden de ingreso de los materiales (agua, piedra, cemento y arena) evita que la mezcla se pegue a las paletas de la máquina.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Para cualquier trabajo de mampostería gruesa, llenado de encadenados, contrapisos o carpetas de cemento, el trompo hormigonero es el corazón de la obra. Su tambor giratorio accionado por un motor eléctrico o a explosión realiza el trabajo pesado de homogeneizar grandes volúmenes de arena, piedra, agua y cemento en minutos. Sin embargo, cargar los ingredientes en el orden incorrecto genera pastones defectuosos y bolas de cemento seco adheridas al fondo.

    Leé además

    amoladora angular: como elegir el disco correcto para metal, piedra o madera

    Amoladora angular: cómo elegir el disco correcto para metal, piedra o madera

    Por Redacción Diario de Cuyo
    por que el medidor laser de distancia dejo obsoleta a la cinta metrica en obras

    Por qué el medidor láser de distancia dejó obsoleta a la cinta métrica en obras

    Por Redacción Diario de Cuyo

    La física del amasado dentro del tambor basculante

    Las paletas helicoidales internas del hormigonero no "cortan" la mezcla, sino que la elevan a medida que el tambor gira, dejándola caer por gravedad sobre sí misma. Para que este batido por caída sea eficiente, el tambor debe trabajar en una inclinación oblicua de 45 grados, nunca totalmente vertical ni demasiado horizontal.

    El orden infalible para cargar el hormigonero

    • Cargar el 80% del agua: verté la mayor parte del agua limpia antes que cualquier árido fino con la máquina en marcha.

    • Agregar el triturado de piedra: incorporá la gravilla o piedra partida. El choque de las piedras con el agua lavará las paredes internas y preparará la masa hidráulica.

    • Incorporar el cemento: volcá las bolsas de cemento en polvo. El agua y las piedras disolverán el cemento creando una lechada fina sin grumos.

    • Sumar la arena y el agua restante: agregá paulatinamente los baldes de arena y el resto del agua hasta lograr la plasticidad y consistencia deseada.

    • Amasado final: dejá girar el trompo durante 2 a 3 minutos continuos antes de volcar la mezcla en la carretilla.

    Lavá el interior del tambor con agua y un puñado de piedra inmediatamente al terminar la jornada para evitar que el hormigón se fragüe en las paletas.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    las diferencias entre llana lisa y llana dentada: cuando usar cada una en obra

    Las diferencias entre llana lisa y llana dentada: cuándo usar cada una en obra

    Por Redacción Diario de Cuyo
    por que el taladro rotopercutor es la herramienta indispensable para perforar hormigon

    Por qué el taladro rotopercutor es la herramienta indispensable para perforar hormigón

    Por Redacción Diario de Cuyo
    como elegir la paleta de colores de tu navidad para que combine con la decoracion de tu casa

    Cómo elegir la paleta de colores de tu Navidad para que combine con la decoración de tu casa

    Por Redacción Diario de Cuyo
    como hacer una corona de navidad casera para la puerta de entrada paso a paso

    Cómo hacer una corona de Navidad casera para la puerta de entrada paso a paso

    Por Redacción Diario de Cuyo