Máquina hormigonera: cómo preparar una mezcla de concreto perfecta

El orden de ingreso de los materiales (agua, piedra, cemento y arena) evita que la mezcla se pegue a las paletas de la máquina.

Para cualquier trabajo de mampostería gruesa, llenado de encadenados, contrapisos o carpetas de cemento, el trompo hormigonero es el corazón de la obra. Su tambor giratorio accionado por un motor eléctrico o a explosión realiza el trabajo pesado de homogeneizar grandes volúmenes de arena, piedra, agua y cemento en minutos. Sin embargo, cargar los ingredientes en el orden incorrecto genera pastones defectuosos y bolas de cemento seco adheridas al fondo.

La física del amasado dentro del tambor basculante Las paletas helicoidales internas del hormigonero no "cortan" la mezcla, sino que la elevan a medida que el tambor gira, dejándola caer por gravedad sobre sí misma. Para que este batido por caída sea eficiente, el tambor debe trabajar en una inclinación oblicua de 45 grados, nunca totalmente vertical ni demasiado horizontal.