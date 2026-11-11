Máquina hormigonera: cómo preparar una mezcla de concreto perfecta

Para cualquier trabajo de mampostería gruesa, llenado de encadenados, contrapisos o carpetas de cemento, el trompo hormigonero es el corazón de la obra. Su tambor giratorio accionado por un motor eléctrico o a explosión realiza el trabajo pesado de homogeneizar grandes volúmenes de arena, piedra, agua y cemento en minutos. Sin embargo, cargar los ingredientes en el orden incorrecto genera pastones defectuosos y bolas de cemento seco adheridas al fondo.
La física del amasado dentro del tambor basculante
Las paletas helicoidales internas del hormigonero no "cortan" la mezcla, sino que la elevan a medida que el tambor gira, dejándola caer por gravedad sobre sí misma. Para que este batido por caída sea eficiente, el tambor debe trabajar en una inclinación oblicua de 45 grados, nunca totalmente vertical ni demasiado horizontal.
El orden infalible para cargar el hormigonero
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Cargar el 80% del agua: verté la mayor parte del agua limpia antes que cualquier árido fino con la máquina en marcha.
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Agregar el triturado de piedra: incorporá la gravilla o piedra partida. El choque de las piedras con el agua lavará las paredes internas y preparará la masa hidráulica.
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Incorporar el cemento: volcá las bolsas de cemento en polvo. El agua y las piedras disolverán el cemento creando una lechada fina sin grumos.
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Sumar la arena y el agua restante: agregá paulatinamente los baldes de arena y el resto del agua hasta lograr la plasticidad y consistencia deseada.
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Amasado final: dejá girar el trompo durante 2 a 3 minutos continuos antes de volcar la mezcla en la carretilla.
Lavá el interior del tambor con agua y un puñado de piedra inmediatamente al terminar la jornada para evitar que el hormigón se fragüe en las paletas.